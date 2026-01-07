Esta es la flor que te traerá suerte en 2026, según la numerología

La suerte es sin lugar a dudas algo que todas las personas anhelan a diferentes momentos de sus vidas y es que su “acompañamiento” ayuda atener tranquilidad e incrementar la confianza. Este tema es abordado desde diferentes ópticas y una de ellas es la que se articula a través de ciertas creencias .

La Numerología, la Astrología y el Tarot son solo algunas de las creencias que hacen referencia a la suerte como un cúmulo de energías positivas que pueden colaborar con las personas en diferentes circunstancias. Ahora, una de ellas ha sorprendido con la asociación de la suerte, no solo con los números, sino también con las flores.

La Numerología y la suerte

La Numerología es una de las creencias más aceptadas a nivel internacional. Su campo de estudio son los números, el significado que les otorga y las energías que, según afirma, transportan. Además, remarca que los números tienen una gran influencia en la vida de las personas y que es la fecha de nacimiento la conjunción de dígitos que más preponderancia adquiere.

En base a lo señalado, la Numerología no solo ofrece preceptos relacionados con la personalidad de las personas, sino que emplea los números para elaborar predicciones sobre temas como la suerte, el amor, las finanzas, el karma y la salud, entre muchos otros.

¿Qué flor traerá suerte n 2026?

Los preceptos de la Numerología remarcan que los números que acompañan a las personas, como lo es su fecha de nacimiento, puede asociarse a diferentes elementos del universo. Es por eso que las flores no escapan a esta afirmación y en esta oportunidad da a conocer cuáles son las flores que les traerán suerte a las personas en 2026.

De acuerdo con esta creencia, las personas pueden emplear de diferentes maneras a las flores para incrementar su suerte. Ya sea como un amuleto de compañía, un adorno dentro del hogar, una ilustración o simplemente pensando en ellas ante ciertas situaciones, sus energías influirán positivamente, según la Numerología.

