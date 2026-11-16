3 plantillas de estampas brillantes de Peppa Pig y su amiga Suzy

Llevar la magia y las ocurrencias de Peppa Pig y Suzy a cada rincón es ahora mucho más fácil y divertido. Las aventuras de la cerdita más famosa de la televisión y su mejor amiga se trasladan al papel en esta colección de estampas brillantes, pensadas especialmente para inspirar momentos de juego y creatividad.

Ya sea para renovar los útiles escolares, decorar manualidades o simplemente regalar una sorpresa entrañable, estas plantillas ofrecen un acabado lleno de brillo y alegría. Solo hace falta elegir tus favoritas, imprimirlas y dejar volar la imaginación para transformar lo cotidiano en algo extraordinario.

¿Qué valores transmite Peppa Pig?

Peppa Pig transmite valores fundamentales para la primera infancia a través de situaciones cotidianas. El respeto y la empatía son centrales, reflejando cómo los personajes comparten, escuchan a los demás y aceptan las diferencias con amabilidad. Fomenta fuertemente la importancia de la familia y la cooperación en el hogar, mostrando vínculos sólidos y comprensivos con padres y abuelos. Asimismo, promueve la diversión al aire libre, la curiosidad y el optimismo ante pequeños retos diarios. Con un tono cálido y tolerante, la serie enseña a resolver desacuerdos pacíficamente y a valorar el afecto sincero entre amigos.

Peppa Pig ((Especial))

¿Cómo hacer estampas brillantes de Peppa Pig?

Para hacer estampas brillantes de Peppa Pig en casa, necesitás imprimir tus dibujos en papel autoadhesivo y cubrirlos con cinta adhesiva transparente ancha o papel contact antes de recortarlos. Este laminado casero protege la tinta del desgaste y les aporta un acabado plastificado muy llamativo.

Para armarlas, primero acomodá todos tus dibujos en una misma hoja dejando un pequeño espacio entre cada figura. Después de imprimir, pegá con cuidado las tiras de cinta transparente o la lámina de contact sobre toda la superficie. Pasá una tarjeta plástica por encima para alisar bien el plástico y eliminar cualquier burbuja de aire. Finalmente, recortá cada estampa dejando un borde blanco de unos dos milímetros alrededor del contorno para evitar que el laminado se despegue.

Peppa y Suzy (Gemini)

Puedes crear tres diseños encantadores para decorar tus cuadernos o regalos. El primero muestra a Peppa y su amiga Suzy abrazadas, rodeadas de corazones rosas y estrellas brillantes. El segundo captura a ambas amigas con sus botas de lluvia saltando felices sobre un charco de barro con destellos. El tercero presenta a Peppa y Suzy tomadas de la mano sobre el pasto verde, bajo un arcoíris colorido y adornadas con pequeñas flores.