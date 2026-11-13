3 cortes long bob asimétricos para disimular las raíces y aportar frescura a los 50

Las propuestas para nuestro cabello de este 2026 priorizan la fluidez, el volumen natural y los acabados relajados, desplazando a los peinados rígidos o excesivamente largos. La consigna principal de las tendencias apunta a respetar la caída real del cabello mediante cortes intermedios.

El objetivo es que el corte de cabello brinde cuerpo en la raíz y liviandad en las puntas, logrando así una imagen renovada sin exigir horas de peinado frente al espejo.

¿Qué es el corte long bob?

Dentro de este escenario, hay clásicos que logran esquivar el paso del tiempo gracias a su constante evolución. El corte long bob encabeza esa lista ya que roza la altura de los hombros y la clavícula, manteniéndose como una de las opciones más pedidas porque se transforma con cada temporada.

Ya sea sumando desfilados suaves, flequillos abiertos o caídas desparejas, el corte long bob demuestra una versatilidad única para adaptarse a cualquier época. Esto es lo que hace que siga estando entre los más elegidos.

Long bob a los 50

Optar por el corte long bob ofrece ventajas concretas a partir de los 50 años ya que, según revelan los expertos en belleza, estiliza el contorno del rostro, suma densidad visual al cabello fino y suaviza los rasgos con su caída dinámica.

Cuando se lo trabaja con líneas asimétricas, además, el corte long bob quiebra la simetría de la raya habitual, convirtiéndose en un recurso infalible para camuflar el crecimiento del tinte o las canas incipientes. A continuación, te presentamos las 3 variantes del corte de cabello long bob asimétrico que son ideales para disimular las raíces y sumar frescura:

Long bob de raya lateral marcada y caída en diagonal

Cómo es: Mantiene una diferencia sutil de largo entre un lado y el otro —con el lateral más extenso llegando a la clavícula— y se peina con una partición profunda hacia un costado.

Su efecto en raíces y rostro: Al volcar el cabello hacia un lateral distinto al habitual, se gana elevación inmediata en la parte superior y se oculta la línea recta donde el contraste de color resulta más evidente. El mechón frontal que cruza en diagonal enmarca los ojos, eleva visualmente la zona de los pómulos y aporta un aire actual y descontracturado.

Long bob desnivelado con capas internas ocultas

Cómo es: Presenta un ligero rebaje en la nuca que se extiende de forma progresiva hacia el frente, incorporando un capeado interior imperceptible que conserva el grosor en los bordes.

Su efecto en raíces y rostro: Estas capas internas impiden que el pelo se pegue al cuero cabelludo, generando un volumen aireado en la coronilla que difumina el nacimiento del cabello. Paralelamente, la inclinación delantera afina la línea mandibular y alarga el cuello, proporcionando un efecto tensor inmediato.

Long bob asimétrico texturizado con ondas naturales