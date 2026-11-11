3 cortes lob despuntados para disimular los pómulos anchos y afinar las mejillas a los 50

Cambiar de corte de cabello a los 50 años de edad es una excelente oportunidad para revitalizar la imagen, suavizar las facciones que cambian naturalmente con el tiempo y aportar una dosis instantánea de frescura y modernidad.
A lo largo de los años, el marco del rostro requiere nuevas dimensiones que acompañen la textura del cabello y resalten la belleza propia de esta etapa. Es por eso que resulta necesario dejar atrás estilos demasiado rígidos o largos sin forma.
¿Qué es el corte lob?
Al renovar nuestro corte de cabello logramos dinamizar las facciones, rejuvenecer el rostro de manera natural y devolverle volumen y movimiento a la cabellera. En este marco, el corte lob se presenta como una versión alargada del clásico bob cuya longitud suele situarse entre la barbilla y las clavículas.
El gran atractivo del corte lob radica en su versatilidad universal ya que combina lo práctico del cabello corto con la elegancia del largo. Además, entre sus principales beneficios destaca su capacidad para estilizar el cuello, aportar cuerpo visual al cabello que ha perdido densidad y adaptarse a cualquier tipo de textura.
Corte lob rejuvenecedor
El corte de cabello lob enmarca estratégicamente la zona mandibular, algo que permite equilibrar las proporciones faciales y ofrece un peinado rápido, cómodo y de bajo mantenimiento para el día a día.
Por todo lo señalado, para disimular los pómulos marcados y afinar las mejillas pasados los 50, la clave está en el despuntado y la textura de las capas. Es por eso que a continuación se presentan las tres variaciones ideales del corte lob despuntado para lograr este efecto óptico:
- Lob despuntado asimétrico: Lleva la parte posterior ligeramente más corta y las mechas delanteras más largas cayendo por delante de los hombros. Ese ángulo diagonal desvía la atención de la anchura de los pómulos y genera una línea vertical que alarga visualmente el rostro y adelgaza las mejillas.
- Lob despuntado con capas desfiladas a la altura de la barbilla: Las puntas vaciadas aligeran el peso lateral y las capas comienzan justo por debajo del pómulo, cayendo suaves sobre la mandíbula. Esto rompe la horizontalidad de las mejillas prominentes y suaviza los contornos faciales.
- Lob despuntado con flequillo cortina largo: El flequillo se abre en el centro y se desliza en diagonal rozando los pómulos para terminar integrándose en el resto de la melena. Este marco desvía la mirada hacia el centro de la cara (ojos y labios), cubriendo sutilmente el ancho exterior de los pómulos.