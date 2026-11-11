3 cortes lob despuntados para disimular los pómulos anchos y afinar las mejillas a los 50

Cambiar de corte de cabello a los 50 años de edad es una excelente oportunidad para revitalizar la imagen, suavizar las facciones que cambian naturalmente con el tiempo y aportar una dosis instantánea de frescura y modernidad.

A lo largo de los años, el marco del rostro requiere nuevas dimensiones que acompañen la textura del cabello y resalten la belleza propia de esta etapa. Es por eso que resulta necesario dejar atrás estilos demasiado rígidos o largos sin forma.

¿Qué es el corte lob?

Al renovar nuestro corte de cabello logramos dinamizar las facciones, rejuvenecer el rostro de manera natural y devolverle volumen y movimiento a la cabellera. En este marco, el corte lob se presenta como una versión alargada del clásico bob cuya longitud suele situarse entre la barbilla y las clavículas.

El gran atractivo del corte lob radica en su versatilidad universal ya que combina lo práctico del cabello corto con la elegancia del largo. Además, entre sus principales beneficios destaca su capacidad para estilizar el cuello, aportar cuerpo visual al cabello que ha perdido densidad y adaptarse a cualquier tipo de textura.

Corte lob rejuvenecedor

El corte de cabello lob enmarca estratégicamente la zona mandibular, algo que permite equilibrar las proporciones faciales y ofrece un peinado rápido, cómodo y de bajo mantenimiento para el día a día.

Por todo lo señalado, para disimular los pómulos marcados y afinar las mejillas pasados los 50, la clave está en el despuntado y la textura de las capas. Es por eso que a continuación se presentan las tres variaciones ideales del corte lob despuntado para lograr este efecto óptico: