Cómo hacer un juego de encastre de La Granja Zenón con materiales reciclados

Acompañar los primeros aprendizajes de los más pequeños dentro del hogar no exige comprar costosos tableros de encastre en tiendas didácticas. Con una simple caja de calzado y las entrañables figuras de los personajes infantiles, es posible armar una propuesta lúdica en pocos minutos.
Esta dinámica creativa estimula la coordinación motriz y el conteo numérico mientras los chicos se divierten alimentando a los animales. Descubre los pasos sencillos para reciclar materiales cotidianos y transformar tu hogar en un espacio de aprendizaje didáctico.
¿Qué valores transmite La Granja de Zenón?
La Granja de Zenón transmite valores esenciales como la amistad, el compañerismo y el trabajo en equipo a través de sus entrañables personajes y canciones. Cada aventura fomenta el amor por la naturaleza, el respeto hacia los animales y la importancia de cuidar el medio ambiente desde la infancia. Asimismo, refuerza la empatía y la solidaridad mediante historias sencillas que muestran cómo resolver conflictos apoyándose mutuamente. Estas enseñanzas cotidianas ayudan a los más pequeños a desarrollar habilidades sociales fundamentales mientras disfrutan de un entretenimiento sano, didáctico y seguro en compañía de sus seres queridos.
¿Cómo hacer un juego de encastre de La Granja de Zenón?
Para fabricar un divertido juego de encastre de La Granja de Zenón utilizando materiales reciclados, solo necesitas seguir tres pasos sencillos:
- Prepara los materiales y la caja: Consigue una caja de zapatos mediana con tapa desmontable, un cúter (cuyo uso debe realizar exclusivamente un adulto), tapitas plásticas de colores, dibujos de los personajes y un marcador. Traza y cala tres o cuatro ranuras horizontales en la tapa de la caja, cuidando que las tapitas pasen con soltura.
- Decora con los personajes: Pega las figuras de animales como Bartolito, la Vaca Lola o el Caballo Percherón sobre cartulina y colócalas encima de la tapa cerca de cada abertura. Escribe un número del 1 al 5 debajo de cada personaje para indicar cuántas tapitas de “comida” debe recibir cada uno en su turno.
- Juega y aprende: Utiliza las tapitas plásticas decoradas como granos de maíz o pasto para que los chicos las introduzcan por la ranura correspondiente. La dinámica desafía a los pequeños a contar y clasificar la cantidad exacta de alimento que pide cada animal, estimulando así su motricidad fina.