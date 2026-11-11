3 plantillas de estampas brillantes de Peppa Pig y George

Los stickers siempre han sido el accesorio favorito para personalizar cuadernos, termos, estuches y dispositivos electrónicos. Sin embargo, las estampas con acabado brillante y holográfico elevan cualquier manualidad a otro nivel, atrapando la luz con destellos multicolores que fascinan a los niños.
Combinar este efecto con la ternura de Peppa Pig y su hermanito George es la fórmula perfecta para crear decoraciones inolvidables en casa. Ya sea para etiquetar los útiles escolares, decorar bolsas de dulces para una fiesta temática o simplemente pasar una tarde creativa recortando, estas tres ideas de plantillas están pensadas para lucir al máximo el efecto brillante.
Los 3 diseños de plantillas brillantes para decorar tus útiles con Pepa y George Pig
Para lograr una colección variada y divertida, organiza tus impresiones alrededor de estas tres temáticas clásicas de la serie:
- Plantilla saltando en los charcos de lodo
La escena más icónica de los hermanos Pig cobra vida con un toque de brillo iridiscente que simula salpica del agua bajo el sol.
Incluye a Peppa y George usando sus clásicas botas de lluvia amarillas en plena acción de salto. Alrededor de ellos se distribuyen pequeñas gotas, estrellas y nubes con bordes blancos gruesos diseñados para resaltar el reflejo holográfico.
- Plantilla George y su Dinosaurio Espacial
Pensada especialmente para los fanáticos de George, mezclando su juguete favorito con elementos brillantes del espacio exterior.
Muestra a George abrazando al Señor Dinosaurio, acompañados de cohetes, planetas, lunas crecientes y estrellas fugaces en tonos azul eléctrico, verde neón y naranja vibrante.
- Plantilla etiquetas escolares y mini íconos
Una hoja funcional diseñada para identificar pertenencias de forma original y alegre, rodeada de pequeños elementos decorativos.
Contiene marcos rectangulares con los rostros sonrientes de Peppa y George, complementados con mini estampas de arcoiris, soles, pastelitos y flores.
No necesitas de una impresora profesional, solo elige el papel adecuado y asegúrate de contar con niveles de tinta correctos para que tus calcomanías sean de calidad.