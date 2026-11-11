Los stickers siempre han sido el accesorio favorito para personalizar cuadernos, termos, estuches y dispositivos electrónicos. Sin embargo, las estampas con acabado brillante y holográfico elevan cualquier manualidad a otro nivel, atrapando la luz con destellos multicolores que fascinan a los niños.

Combinar este efecto con la ternura de Peppa Pig y su hermanito George es la fórmula perfecta para crear decoraciones inolvidables en casa. Ya sea para etiquetar los útiles escolares, decorar bolsas de dulces para una fiesta temática o simplemente pasar una tarde creativa recortando, estas tres ideas de plantillas están pensadas para lucir al máximo el efecto brillante.

Los 3 diseños de plantillas brillantes para decorar tus útiles con Pepa y George Pig

Para lograr una colección variada y divertida, organiza tus impresiones alrededor de estas tres temáticas clásicas de la serie:

Plantilla saltando en los charcos de lodo

3 plantillas de estampas brillantes de Peppa Pig y George 3 plantillas de estampas brillantes de Peppa Pig y George

La escena más icónica de los hermanos Pig cobra vida con un toque de brillo iridiscente que simula salpica del agua bajo el sol.

Incluye a Peppa y George usando sus clásicas botas de lluvia amarillas en plena acción de salto. Alrededor de ellos se distribuyen pequeñas gotas, estrellas y nubes con bordes blancos gruesos diseñados para resaltar el reflejo holográfico.

Plantilla George y su Dinosaurio Espacial

Plantilla George y su Dinosaurio Espacial Plantilla George y su Dinosaurio Espacial

Pensada especialmente para los fanáticos de George, mezclando su juguete favorito con elementos brillantes del espacio exterior.

Muestra a George abrazando al Señor Dinosaurio, acompañados de cohetes, planetas, lunas crecientes y estrellas fugaces en tonos azul eléctrico, verde neón y naranja vibrante.

Plantilla etiquetas escolares y mini íconos

3 plantillas de estampas brillantes de Peppa Pig y George 3 plantillas de estampas brillantes de Peppa Pig y George

Una hoja funcional diseñada para identificar pertenencias de forma original y alegre, rodeada de pequeños elementos decorativos.

Contiene marcos rectangulares con los rostros sonrientes de Peppa y George, complementados con mini estampas de arcoiris, soles, pastelitos y flores.

No necesitas de una impresora profesional, solo elige el papel adecuado y asegúrate de contar con niveles de tinta correctos para que tus calcomanías sean de calidad.