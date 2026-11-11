Crea tu propia corona de Navidad para ponerla en la puerta de la casa: paso a paso de un diseño elegante y tradicional

Los adornos hechos a mano son una opción para renovar la decoración de temporada sin gastar demasiado en artículos comerciales. Es por ello que traemos para ti este paso a paso de un diseño elegante y tradicional para crear tu propia corona de Navidad, temporada en la que puedes elegir estas 8 decoraciones de árboles que estarán en tendencia en 2026.

Una de las opciones consiste en elaborar una pieza circular con follaje verde, pequeños elementos naturales y un moño de tela roja. Este accesorio combina materiales fáciles de conseguir y permite adaptar el tamaño, los colores y los detalles al espacio disponible. Mientras que así puedes decorar tu árbol de Navidad si tienes poco espacio.

8 decoraciones de árboles de Navidad que estarán en tendencia en 2026 8 decoraciones de árboles de Navidad que estarán en tendencia en 2026 (IA)

Materiales para crear la corona de Navidad

Para crear una pieza de aproximadamente 40 centímetros de diámetro, se requiere de:

Estructura metálica circular de 16 pulgadas

Alambre floral calibre 22

Pinzas para cortar metal

Tijeras de jardinería

20 y 30 ramitas verdes

Listón rojo de unos 5 centímetros de ancho

Tres piñas pequeñas

Bayas artificiales.

Tramo de alambre para sujetar los accesorios.

Paso a paso para crear la corona de Navidad

1. Prepara la base metálica: Coloca el aro sobre una mesa y fija uno de los extremos del alambre floral alrededor de la estructura. Enrolla el material dos o tres veces para evitar que se suelte cuando agregues las ramas.

2. Corta y organiza las ramitas: Divide el follaje en fragmentos de entre 10 y 20 centímetros de longitud. Después reúne tres o cuatro piezas para formar pequeños ramilletes.

3. Fija los grupos alrededor del aro: Coloca el primer ramillete sobre el metal y enrolla el alambre alrededor de sus tallos hasta sujetarlo. Agrega otro grupo encima de la parte inferior del anterior para ocultar los cortes y mantener una apariencia continua.

4. Oculta las uniones: Cuando llegues al tramo final, levanta ligeramente las primeras ramas e introduce debajo los últimos tallos. Ajusta el alambre para que ningún grupo se desprenda y revisa que el metal no quede visible desde el frente.

5. Incorpora las piñas y los detalles decorativos: Sujeta tres piñas con pequeños tramos de alambre y distribúyelas en una zona del aro. Después agrega las bayas artificiales entre las ramas para aportar contraste.

6. Elabora el moño rojo: Corta aproximadamente 80 centímetros de listón, forma dos o tres lazadas y asegura el centro con un tramo de alambre. Abre los extremos para dar volumen y sujeta la pieza en la parte superior o inferior del aro.

7. Añade un soporte para colgarlo: Utiliza el sobrante de alambre para formar una pequeña argolla en la parte superior.