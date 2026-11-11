La manicura marrón chocolate gana presencia durante la temporada otoño-invierno gracias a su versatilidad y a la variedad de acabados. Es por ello que traemos para ti estos 5 diseños elegantes que puedes usar en noviembre y diciembre. Asimismo, puedes optar por estos 8 modelos de uñas navideñas de colores neutros y no tan llamativos.

Especialistas en manicura señalan que los efectos perlados, magnéticos y cromados aportan dimensión a las bases oscuras. Estas son cinco propuestas para llevar esta tendencia durante las celebraciones decembrinas, temporada en la que puedes utilizar el corte de cabello que rejuvenece al instante y aporta volumen después de los 40.

Uñas color marrón chocolate: 5 diseños elegantes que puedes usar en noviembre y diciembre de 2026 Uñas color marrón chocolate: 5 diseños elegantes que puedes usar en noviembre y diciembre de 2026 (IA)

Los 5 diseños de color marrón chocolate

1. Acabado glossy en cacao oscuro: La primera alternativa apuesta por una superficie completamente uniforme, con una tonalidad profunda que se acerca al café espresso. Su principal característica es el brillo intenso que aporta una capa de top coat transparente.

2. Francesa con puntas mocha: La manicura francesa también tiene una versión otoñal que sustituye las clásicas líneas blancas por el café. La base puede conservar un acabado nude, beige o translúcido, mientras que las puntas adquieren una tonalidad mocha o cacao.

3. Efecto cat-eye con reflejos bronce: El acabado magnético crea una apariencia similar al terciopelo gracias a las partículas metálicas que contiene el esmalte. Para conseguirlo, el especialista utiliza un imán sobre el producto antes de secarlo, lo que permite concentrar los reflejos en una línea o zona determinada.

4. Mocha glazed con reflejos perlados: Esta propuesta combina una base mocha con polvo cromado blanco o perlado. El resultado conserva el fondo cálido del esmalte, pero incorpora una película luminosa que cambia ligeramente con el movimiento de las manos.

5. Estampado carey con pequeños detalles dorados: El efecto carey asimila las manchas irregulares de las conchas de tortuga mediante capas translúcidas de ámbar, caramelo y café oscuro.