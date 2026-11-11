Cómo lavar la cama y cobijas de tu mascota: el método efectivo contra pulgas

Eliminar las pulgas del hogar requiere una atención especial hacia los espacios de descanso de nuestros animales, ya que suelen acumular parásitos y huevos con facilidad. Conocer la técnica de lavado adecuada garantiza una desinfección profunda sin dañar los textiles ni descuidar la salud de tu mascota.

Implementar un método de limpieza periódico y efectivo te permitirá mantener un ambiente libre de plagas y asegurar la higiene de todo el hogar. Sigue estos pasos clave para proteger el bienestar de tu fiel compañero de forma práctica.

¿Cómo evitar que tu mascota tenga pulgas?

Eliminar las pulgas del hogar requiere una atención especial hacia los espacios de descanso de nuestros animales. Conocer la técnica de lavado adecuada garantiza una desinfección profunda sin dañar los textiles ni descuidar la salud de tu mascota.

Así puedes eliminar pulgas de tu hogar y mascotas.jpg (Crédito: MrDm / Freepik)

Implementar un método de limpieza periódico y efectivo te permitirá mantener un ambiente libre de parásitos en casa. Sigue estos pasos clave para proteger el bienestar de tu fiel compañero de forma práctica y segura.

¿Cómo lavar la cama y cobijas de tu mascota?

Lavar correctamente la cama y las cobijas de tu mascota es fundamental para erradicar los parásitos en el hogar. Este proceso evita que las pulgas completen su ciclo de desarrollo y proliferen en tus espacios cotidianos.

Para lograrlo, introduce las mantas y fundas en la lavadora con la temperatura más alta posible, idealmente a 60 °C. Esta combinación de agua caliente y detergente común destruye los huevos y larvas de forma eficaz.

Perros como mascota Crédito: Canva

Posteriormente, utiliza la secadora a temperatura alta para eliminar cualquier rastro residual de humedad. Recuerda aspirar previamente las zonas fijas para retirar pelos y restos orgánicos que alimentan a los parásitos.