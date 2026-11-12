5 diseños de manicura animal ideales para darle un toque elegante a tus manos

La manicura animal es una alternativa para quienes buscan salir de los esmaltes clásicos y sumar un detalle original a sus manos. Lejos de limitarse a los estampados llamativos, esta tendencia permite jugar con patrones de leopardo, carey, vaca o cebra en versiones más discretas, con tonos neutros y acabados brillantes.

La clave está en encontrar el equilibrio entre el diseño y la forma de las uñas. Para conseguir un resultado refinado, se pueden elegir estampados en 1 o 2 uñas, combinarlos con una base nude o apostar por versiones francesas que incorporen el motivo animal en las puntas.

¿Cuáles son los 5 diseños de manicura animal más elegantes?

Estas 5 propuestas permiten llevar estampados inspirados en la naturaleza con un estilo moderno y sofisticado:

Manicura francesa con leopardo: es una forma discreta de incorporar el animal print. La base nude o rosa lechoso se combina con puntas decoradas con pequeñas manchas en tonos marrones, negros y caramelo. El resultado conserva la estructura clásica de la francesa, pero suma un detalle distintivo. Uñas carey o tortoise: inspiradas en las vetas del caparazón de las tortugas, combinan capas translúcidas de ámbar, miel, caramelo y marrón oscuro. Su apariencia marmolada aporta profundidad y queda especialmente bien con uñas cortas o de largo medio. Manicura Bambi: toma como referencia el pelaje de los ciervos, con una base marrón claro o beige y pequeñas manchas blancas distribuidas sobre la superficie. Es una alternativa delicada para quienes prefieren estampados menos intensos y una paleta cálida. Cow nails: este diseño reproduce las manchas blancas y negras características del pelaje de vaca. Para una versión más elegante, se puede aplicar el estampado en dos uñas y dejar las demás en blanco lechoso, beige o nude. Uñas cebra: las líneas negras irregulares sobre una base blanca o crema crean un contraste llamativo, pero pueden adaptarse a una estética minimalista si se dibujan trazos finos y se reserva el estampado para las puntas o una sola uña.

¿Cómo llevar la manicura animal sin perder elegancia?

Al momento de elegir esta manicura en tendencia, conviene tener en cuenta algunos consejos:

Elegir una paleta equilibrada: los tonos caramelo, chocolate, beige, blanco y negro permiten conseguir combinaciones más fáciles de integrar.

los tonos caramelo, chocolate, beige, blanco y negro permiten conseguir combinaciones más fáciles de integrar. Evitar recargar todas las uñas: alternar el estampado con esmaltes lisos ayuda a que el diseño conserve protagonismo sin resultar excesivo.

alternar el estampado con esmaltes lisos ayuda a que el diseño conserve protagonismo sin resultar excesivo. Cuidar la forma: las uñas ovaladas, almendradas o cuadradas con bordes suavizados pueden acompañar estos motivos sin competir visualmente con ellos.

las uñas ovaladas, almendradas o cuadradas con bordes suavizados pueden acompañar estos motivos sin competir visualmente con ellos. Priorizar un acabado prolijo: una capa de brillo transparente ayuda a unificar el diseño y aporta luminosidad.

La manicura animal demuestra que los estampados pueden adaptarse a distintos estilos. Desde el carey hasta la francesa con leopardo, cada propuesta permite sumar personalidad a las manos sin renunciar a una apariencia cuidada y elegante.