Entramos en la temporada de fiestas, festejos, celebraciones y reuniones entre amigos y familiares por lo que varias mujeres desean llegar con un diseño de uñas espectacular y lucirlas con un efecto de suéter tejido es una de las propuestas más bonitas para recibir la Navidad 2026.

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Su relieve, inspirado en los tejidos de punto, permite crear diseños delicados y combinar tonos clásicos de la temporada con detalles brillantes y acabados sofisticados que harán lucir tus manos llenas de calidez, tersas y a la moda. A continuación te presentamos algunas propuestas de diseño que le puedes pedir a tu manicurista de confianza y entrar a la tendencia de este año.

5 diseños de uñas efecto de sueter tejido para usar en Navidad 2026

1.- Suéter tejido en color crema

Una de las opciones más solicitadas es el diseño de suéter tejido con estambre color crema, esta es una opción delicada y elegante que combina con cualquier tipo de outfit invernal. Además es ideal para quienes prefieren tonos neutros.

2.- Uñas en rojo borgoña con relieve

Este tono es perfecto para representar una manicura festiva ya que destaca por su color invernal, diseños de trenzas y puntos que permiten destacar un tejido perfecto. Por el color hace que las manos visualmente se vean más tersas y cuidadas.

3.- Verde pino

Una alternativa inspirada en los colores tradicionales de Navidad es elegir un diseño verde en tono bandera, botella o esmeralda esto para dar un toque de un pino navideño, Puedes combinar entre uñas lisas y otras de efecto tejido.

4.- Diseño en color blanco con textura

Las uñas con efecto suéter color blanco es perfecto para un estilo minimalista, con pequeños copos de nieve y relieves que recuerdan a un suéter de invierno.También puedes aplicar pequeñas perlas plateadas o doradas para dar un toque más alternativo.

5.- Rosa nude

Para quienes buscan algo romántico y sofisticado, esta combinación aporta un toque navideño sin perder delicadeza es pedir unas uñas con efecto tejido en color rosa nude. Con este diseño luziran completamente femeninas.