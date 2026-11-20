Las tendencias de belleza 2027 ya empiezan a convertirse en las más pedidas entre los expertos. Y en los cortes de pelo que serán protagonistas para Año Nuevo, destaca el “soft layered bob”, un estilo que es especialmente favorecedor para mujeres a partir de los 40 años gracias a que aporta un toque rejuvenecedor que luce maravilloso y enmarca las facciones.

Como su nombre lo dice, se trata de una de las versiones renovadas del clásico bob que todos conocen y que se ha ido renovando para mantenerse como un peinado sofisticado para usar en cualquier época del año. Lo que marca la diferencia con el “soft layered”, es que cuenta con capas suaves que aportan movimiento a la cabellera y consiguen este efecto de “quitar años”.

cortes de pelo El corte bob en capas rejuvenece y se ve muy elegante en mujeres maduras. FOTO: Pinterest

¿Por qué el “soft layered bob” rejuvenece?

Uno de los principales atractivos del bob con capas suave, es que suma volumen visual en la cabeza, lo que resulta idóneo a partir de los 40 años que la densidad capilar comienza a disminuir o el pelo se vuelve fino por causas diversas, tal como menciona un estudio de The National Council of Aging. Por otra parte, el “soft layered bob” tiene una estructura que suaviza las facciones por la forma en que cae sobre el rostro y hasta se puede combinar con un flequillo rejuvenecedor para mujeres maduras.

¿A quiénes les queda el “soft layered bob”? Todo sobre el corte de pelo que es ideal después de los 40 años

A diferencia de los bob mini que se ven mejor en cabelleras sin tanto frizz, el “soft layered bob” le queda bien a rizadas y lacias. En cuanto a los tipos de rostro, este es uno de los peinados elegantes que se acoplan a caras alargadas, redondas o con forma de corazón, según explica un artículo de Harpers Bazaar UK.

cortes de pelo El "soft layered bob" le queda a las melenas lacias y onduladas. FOTO: Pinterest

Además, puede hacerse en diferentes largos y es precisamente esta versatilidad por la que está ganando tanta popularidad entre las tendencias de belleza 2027. Mientras que también es una excelente alternativa de cortes de pelo de poco mantenimiento, ya que las capas se acomodan con facilidad con el crecimiento y no es indispensable retocarlo cada mes.