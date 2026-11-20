Durante las fiestas decembrinas 2026, las preferencias de compra en México muestan una clara inclinación hacia obsequios con utilidad real, enfoque en el autocuidado y valor emocional.
De acuerdo con reportes de tendencias de búsqueda, como el Holiday 100 de Google y análisis de consumo de temporada, los mexicanos buscan dejar atrás los artículos genéricos para apostar por detalles que mejoren la rutina diaria o despierten recuerdos significativos.
6 regalos que los mexicanos sí quieren en Navidad 2026
- Herramientas de cuidado facial y drenaje linfático
El bienestar en casa se ha consolidado como una de las prioridades principales entre los consumidores.
- Micrófonos inalámbricos y accesorios de audio
Con el crecimiento constante de los videos cortos, las transmisiones en vivo y los podcast, los equipos de audio portátiles encabezan las listas de deseos tecnológicos.
- Tratamientos capilares especializados
Dentro del sector de belleza, los productos enfocados en la reparación y salud del cabello han ganado terreno frente a las fragancias tradicionales.
- Juguetes clásicos y artículos nostálgicos
La nostalgia impulsa las decisiones de compra tanto para niños como para adultos coleccionistas. Los juegos de mesa tradicionales, los retos de equilibrio en madera y los patines ajustables de estética retro experimentaron un repunte del 240% en búsquedas, destacando por fomentar la convivencia familiar lejos de las pantallas.
- Tazas temáticas y termos térmicos de diseño
Los accesorios cotidianos con personalidad propia se han convertido en los protagonistas de los intercambios navideños en oficinas y reuniones. Desde las populares tazas con figuras invernales hasta termos de acero inoxidable en tonos partel o acabados mate, estos artículos combinan funcionalidad diaria con estilo.
- Calzado deportivo de estética retro
Aunque las prendas genéricas pierden popularidad, el calzado inspirado en siluetas clásicas de décadas pasadas mantiene una alta demanda, con un aumento del 150% en el interés de compra. Los tenis cómodos de tonos neutros y diseño atemporal destacan como una inversión duradera y versátil para el uso diario.