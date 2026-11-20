Los 5 peinados fáciles para hacer a las niñas en Navidad son las dos coletas con lazos, la trenza de raíz, el semirrecogido con moño, el rodete bajo y las trenzas laterales con cintas. Son opciones que no requieren demasiados accesorios ni técnicas complicadas y permiten conseguir un look especial sin pasar demasiado tiempo arreglando el cabello.

A la hora de elegir, es importante priorizar la comodidad y respetar la textura natural del pelo. Los peinados demasiado tirantes pueden generar molestias, por lo que conviene utilizar ligas suaves y evitar los tirones. Un detalle en rojo, verde, dorado o blanco puede aportar el toque de Navidad sin necesidad de elaborar un recogido complejo.

¿Cuáles son los 5 peinados fáciles y bonitos para niñas en Navidad?

Dos coletas con lazos: divide el cabello por la mitad y realiza dos coletas a los costados, a la altura que resulte más cómoda. Para completar el peinado, incorpora dos lazos de terciopelo rojo, verde o dorado. Es una alternativa alegre que funciona especialmente bien en cabellos largos y medianos. Trenza de raíz con cinta: comienza a trenzar desde la parte superior de la cabeza y continúa incorporando mechones hasta llegar a las puntas. Puedes entrelazar una cinta fina de color navideño para conseguir un acabado festivo. Si la técnica resulta complicada, una trenza tradicional también queda muy bonita. Semirrecogido con moño: toma dos mechones de los laterales, llévalos hacia la parte posterior y sujétalos con una hebilla o un lazo. El resto del cabello queda suelto, por lo que es una opción ideal para niñas que no quieren llevar toda la melena recogida. Rodete bajo con accesorios: recoge el cabello en una coleta baja y enróllalo suavemente hasta formar un pequeño rodete. Sujétalo con horquillas y añade una hebilla decorativa. Es un peinado sencillo y elegante para las cenas familiares. Trenzas laterales con cintas: divide el pelo en dos secciones y realiza una trenza a cada lado. Puedes sujetar las puntas con pequeñas ligas y colocar cintas o moños para darles un toque especial. Es una propuesta práctica para mantener el cabello apartado del rostro.

¿Cómo hacer que los peinados navideños duren sin dañar el cabello de las niñas?

La clave está en preparar el pelo sin recurrir a productos de fijación fuertes ni ejercer demasiada tensión. Para cuidar el cabello infantil, la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda evitar los peinados que tiran demasiado de las raíces y manipular la melena con suavidad.

También es conveniente utilizar cepillos adecuados, desenredar desde las puntas y retirar los accesorios sin tirones. Con estas 5 propuestas, las niñas pueden lucir peinados bonitos y festivos durante Navidad sin necesidad de recurrir a elaboraciones complicadas ni sacrificar la comodidad.