Si quieres que tus uñas luzcan fabulosas y al mismo tiempo inspiradas en los copos de nieve de invierno, estas son 3 propuestas que pueden convencerte en este 2026. Sin embargo, se te invita a echarles un vistazo y elegir si las puedes replicar, si es posible darles una vuelta o adaptarlas a tus necesidades. Luce fenomenal y totalmente adecuada con la Navidad y el frío extremo característico de muchas zonas del planeta.

¿Cómo hacer las uñas inspiradas en los copos de nieve?

Según las propuestas hechas por la IA de Google, la información compartida también indica que las manicuras invernales en 2026 tienen una tendencia hacia texturas luminosas, diseños delicados y acabados perlados que buscan brillo. Sin embargo, se busca algo de discreción con la carga de elementos. Por ello, observa qué tipo de uñas de copos de nieve te convence.

Degradado Azul Hielo (Icy Ombré) con Acabado Cromado

La primera propuesta de esta dinámica navideña abrazada al invierno intenso, requiere de una transición suave desde un blanco lechoso o transparente… hasta un azul hielo o celeste pastel. Y los toques puntuales requerirían de un sello con polvos perlados, dando un efecto de escarcha congelada antes de estampar los copos blancos. El tipo de uña que se recomienda es el de almendra o coffin, pues el largo permite un degradado donde se enfatice la suavidad.

Efecto Ojo de Gato (Cat Eye) Plateado con Copos

En estos copos de nieve reinará el acabado magnético aterciopelado, mismo que es uno de los favoritos para este invierno. La combinación necesita una base plateada o gris perla con reflejos multidimensionales, en los cuales se dibujarán los copos en blanco con una o dos uñas de acento. Si quieres relieve y realismo, agrega un pequeño cristal en el centro del copo.

Manicura Francesa Minimalista (Micro-French)

Aquí el cambio en lo clásico de la manicura francesa se reinventa con líneas muy finas encima de una base lechosa rosa o incluso nude. Sin embargo, en lugar de llenar toda la mano de figuras alusivas… se propone que los copos de nieve sean únicos con un trazo ultra delgado en el dedo anular y cerca de la cutícula. Se recomienda el mencionado trazo en un color dorado metálico o blanco.