El árbol de Navidad puede convertirse en algo más que el centro de la decoración durante las fiestas. Según distintas tradiciones populares, colocar determinados símbolos entre sus ramas permite representar deseos de prosperidad, estabilidad económica, salud y armonía para el año que comienza.

Para recibir 2027, hay 10 adornos que puedes incorporar: monedas, campanas, piñas, estrellas, llaves, manzanas, corazones, ángeles, herraduras y luces doradas. Estas creencias tienen raíces diversas: algunas proceden del simbolismo cristiano, otras del folclore europeo y otras de prácticas orientales como el Feng Shui.

¿Cuáles son los 10 símbolos que puedes colocar en el árbol de Navidad para atraer la abundancia en 2027?

Cada adorno tiene un significado asociado a distintas creencias y costumbres:

Monedas doradas: representan la prosperidad económica, el ahorro y la estabilidad financiera. Puedes colgarlas con cintas rojas o doradas. Campanas: en distintas tradiciones populares se relacionan con la alegría, la celebración y la llegada de buenas noticias. Su sonido también se asocia simbólicamente con la renovación. Piñas naturales: son un símbolo de fertilidad, crecimiento y continuidad en diferentes tradiciones europeas. Su forma también evoca la naturaleza y sus ciclos. Estrellas: representan la esperanza, la orientación y la luz que guía los nuevos proyectos. En la tradición cristiana, la estrella de Belén tiene un significado especial. Llaves: simbolizan la apertura de oportunidades, los cambios positivos y el acceso a nuevas posibilidades laborales o personales. Manzanas rojas: en distintas culturas europeas se vinculan con la vida, la salud, la fertilidad y la buena fortuna. También aportan un toque tradicional a la decoración. Corazones: representan el amor, la unión familiar y la armonía en el hogar. Son ideales para expresar el deseo de fortalecer los vínculos durante 2027. Ángeles: dentro de la tradición cristiana, simbolizan protección, esperanza y acompañamiento espiritual. Herraduras: pertenecen al folclore popular europeo y se consideran amuletos de buena suerte y protección. Puedes colocarlas con los extremos hacia arriba, una disposición asociada popularmente con conservar la fortuna. Luces doradas: evocan la abundancia, la energía positiva y la prosperidad. En la decoración navideña, también representan la luz y la esperanza.

¿Qué tradiciones explican el significado de los adornos de Navidad para la abundancia?

El Feng Shui, una antigua práctica china de organización de los espacios, utiliza colores, formas y elementos simbólicos para representar distintas aspiraciones. La especialista Lillian Too, autora de numerosos libros sobre esta disciplina, ha difundido sus principios relacionados con la prosperidad y la armonía del hogar.

En el cristianismo, los adornos como las estrellas y los ángeles tienen un significado religioso vinculado al nacimiento de Jesús y la esperanza. Por eso, puedes combinarlos en tu árbol (siempre de acuerdo con tus creencias y deseos).

La propuesta es convertir la decoración navideña en un pequeño ritual de intención: mientras colocas cada adorno, piensa qué aspecto de tu vida deseas fortalecer durante 2027. La abundancia también puede representar tranquilidad, oportunidades, salud, afectos y bienestar.