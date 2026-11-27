Tener una estancia organizada no siempre requiere comprar muebles grandes o modificar la distribución del hogar, pues estas 5 ideas de almacenamiento inteligente son ideales para la sala. Lo anterior, ya que convierte espacios pequeños en cajones secretos. Mientras que así puedes poner una alfombra para darle calor y un estilo aesthetic a tu hogar en Navidad.

Algunos elementos que ya forman parte de la decoración pueden ofrecer espacio adicional para guardar cobijas, controles remotos, libros, juguetes y otros objetos de uso cotidiano. La clave está en aprovechar superficies que suelen quedar desaprovechadas, como la parte inferior del sofá, las paredes y las esquinas, como la que está vacía y puedes aprovecharla para convertirla en un espacio útil.

5 ideas de almacenamiento inteligente para la sala: convierte espacios pequeños en cajones secretos 5 ideas de almacenamiento inteligente para la sala: convierte espacios pequeños en cajones secretos (IA)

Ideas de almacenamiento inteligente para la sala

1. Banco o puff con compartimento interior: Un asiento con tapa abatible puede cumplir dos funciones: ofrecer un lugar adicional para sentarse y guardar objetos que no necesitan permanecer a la vista. Los modelos con espacio interior sirven para organizar cobijas, cojines, controles de videojuegos y juguetes.

2. Mesa convencional por una con almacenamiento integrado: Las mesas de centro con cajones, entrepaños o cubiertas elevables aprovechan una superficie que normalmente solo sirve para colocar bebidas y elementos decorativos. En su interior puedes organizar revistas, cargadores, controles remotos, manteles individuales y accesorios electrónicos.

3. Instala repisas verticales: Cuando el piso tiene poco espacio disponible, las paredes ofrecen una superficie adicional para colocar libros, fotografías, plantas pequeñas y cajas organizadoras. También pueden instalarse en una esquina, sobre un escritorio o cerca del área de entretenimiento.

4. Parte inferior del sofá con cajas organizadoras: El espacio que queda debajo de algunos sillones puede servir para guardar artículos que no necesitas todos los días. Las cajas planas con tapa almacenan mantas, fundas, juguetes y textiles de temporada sin ocupar otra superficie.