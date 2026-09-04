Una esquina vacía no necesariamente requiere un mueble grande para ocuparla, ya que esta opción podría ocasionar que el área se vea más pequeña. Por ello, estas 6 ideas te ayudarán a convertirla en un espacio útil de la sala. Mientras que esto puedes poner en la zona que hay entre la pared y el refrigerador en la cocina.

De acuerdo con un artículo del portal The Spruce, se recomienda utilizar cinta para visualizar el espacio que ocupará una pieza en este lugar vacío antes de comprarla. Con esta prueba se comprobará si el objeto combina y queda en el área. Mientras que esto puedes hacer con la esquina al lado del fregadero: 6 ideas para convertirla en una zona funcional.

Qué hacer con una esquina vacía de la sala: 6 ideas para convertirla en un espacio útil|IA

Las ideas para ocupar la esquina vacía de la sala

1. Estantería vertical: El mueble puede servir para guardar libros, colocar fotografías, exhibir objetos decorativos o mantener cajas organizadoras.

2. Mueble con almacenamiento oculto: Un puf, banco o mesa auxiliar con compartimentos es una opción para ocupar el rincón sin convertirlo únicamente en una zona decorativa.

3. Repisas en la pared: Las repisas pueden instalarse para poner libros, plantas pequeñas, fotografías o piezas decorativas. Esta opción modifica la distribución sin incorporar un mueble voluminoso.

4. Espacio de lectura: Un sillón individual, una lámpara de pie y una mesa auxiliar pueden formar una zona independiente dentro de la sala.

5. Pequeño escritorio: Una mesa estrecha puede transformar una esquina vacía en un lugar para trabajar, estudiar o realizar tareas administrativas. Esta opción es útil cuando la casa no cuenta con una habitación exclusiva para una oficina.

6. Planta de interior: Una maceta puede ocupar la esquina sin necesidad de añadir varios objetos decorativos. Para ello, la especie debe elegirse según las condiciones del lugar donde se pondrá.

En conclusión, una estantería puede resolver problemas de organización, un puf puede aportar almacenamiento adicional, un sillón puede crear una zona de lectura, un escritorio puede añadir un espacio de trabajo y una planta puede ocupar el rincón sin sobrecargarlo.