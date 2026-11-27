En diciembre, la malamadre debe colocarse en un ambiente interior luminoso, cerca de una ventana que reciba luz indirecta, como una sala de estar, un comedor o un dormitorio. También puede ubicarse en una repisa elevada o en una maceta colgante, donde sus hojas caigan en forma de cascada.

Lo importante es mantener la planta alejada de las corrientes de aire frío, las ventanas que se abren con frecuencia y las fuentes de calefacción que resecan el ambiente. Conocida científicamente como Chlorophytum comosum y también llamada cinta o planta araña, la malamadre es una especie resistente y fácil de cuidar.

Durante el invierno, su crecimiento puede ralentizarse debido a la menor cantidad de luz y a las temperaturas más bajas. Por eso, conviene adaptar el riego y elegir un lugar donde reciba suficiente claridad sin quedar expuesta a cambios bruscos de temperatura.

¿Cuáles son los mejores lugares para colocar una malamadre en invierno?

La ubicación influye tanto en el desarrollo de la planta como en su efecto decorativo. Estas son algunas alternativas para integrarla en el hogar durante diciembre:

Cerca de una ventana luminosa: es uno de los mejores lugares, siempre que reciba luz indirecta. Si el vidrio está muy frío, conviene separarla unos centímetros para protegerla de las bajas temperaturas.

es uno de los mejores lugares, siempre que reciba luz indirecta. Si el vidrio está muy frío, conviene separarla unos centímetros para protegerla de las bajas temperaturas. En una maceta colgante: permite destacar sus hojas arqueadas y los pequeños hijuelos que aparecen en sus tallos. Es ideal para aprovechar espacios verticales.

permite destacar sus hojas arqueadas y los pequeños hijuelos que aparecen en sus tallos. Es ideal para aprovechar espacios verticales. En una repisa del comedor o la sala: aporta un toque natural sin ocupar demasiado espacio. Es importante que no quede junto a radiadores o estufas.

aporta un toque natural sin ocupar demasiado espacio. Es importante que no quede junto a radiadores o estufas. En un dormitorio iluminado: puede sumar vegetación y frescura visual, siempre que tenga suficiente claridad y esté alejada de corrientes de aire frío.

La malamadre también es conocida por su capacidad para absorber determinados compuestos presentes en el aire en experimentos controlados.

¿Cómo cuidar la malamadre durante diciembre para que sobreviva al invierno?

La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda cultivar esta especie en lugares luminosos, protegidos del sol directo intenso, y utilizar un sustrato con buen drenaje. Durante los meses fríos es importante modificar algunos hábitos de mantenimiento:

Reducir la frecuencia de riego: comprobar que los primeros centímetros del sustrato estén secos antes de volver a regar. En invierno la tierra tarda más en perder humedad.

comprobar que los primeros centímetros del sustrato estén secos antes de volver a regar. En invierno la tierra tarda más en perder humedad. Protegerla del frío: mantenerla lejos de ventanas con filtraciones, puertas exteriores y corrientes de aire.

mantenerla lejos de ventanas con filtraciones, puertas exteriores y corrientes de aire. Evitar la calefacción directa: no colocarla junto a radiadores, chimeneas o estufas, porque el aire caliente puede resecar sus hojas.

no colocarla junto a radiadores, chimeneas o estufas, porque el aire caliente puede resecar sus hojas. Mantener una buena iluminación: aprovechar las horas de luz natural y acercarla a una ventana luminosa, sin exponerla a temperaturas extremas.

aprovechar las horas de luz natural y acercarla a una ventana luminosa, sin exponerla a temperaturas extremas. Suspender o reducir el abonado: como el crecimiento suele ralentizarse durante el invierno, no necesita fertilizaciones frecuentes.

La malamadre es una alternativa versátil para decorar los ambientes durante diciembre. Con luz indirecta, riego moderado y una ubicación protegida del frío, puede conservar su follaje verde y mantenerse saludable durante toda la temporada invernal.