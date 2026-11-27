Colocar un cubo de hielo sobre el sustrato de una orquídea es una práctica que recomiendan algunos productores comerciales y aficionados a la jardinería para aportar agua de manera gradual y controlar la cantidad utilizada. La idea consiste en que se derrita lentamente, de modo que la planta reciba pequeñas cantidades de agua sin que la maceta se inunde de inmediato.

Se trata de un método de riego práctico, aunque no es indispensable para mantener saludable una orquídea. La técnica se difundió especialmente entre quienes cultivan orquídeas Phalaenopsis, una de las variedades más populares en interiores.

Su atractivo está en la facilidad para medir el agua, pero es importante recordar que estas plantas son tropicales y que sus raíces pueden ser sensibles a las temperaturas extremas. Por eso, antes de incorporar hielo a la rutina de cuidado, conviene conocer las necesidades de la especie y las condiciones ambientales.

¿Quiénes recomiendan poner cubos de hielo en las orquídeas y para qué sirve?

La técnica ganó popularidad a partir de recomendaciones de productores y vendedores de orquídeas que buscaban ofrecer una forma sencilla de dosificar el riego. Algunas investigaciones realizadas en Estados Unidos también evaluaron el método en Phalaenopsis cultivadas en condiciones comerciales.

Un estudio publicado en la revista científica HortScience, realizado por investigadores de la Ohio State University y la University of Georgia, analizó el riego con cubos de hielo en estas orquídeas. Los resultados indicaron que, bajo las condiciones evaluadas, el hielo no produjo daños en las plantas ni en sus raíces, y permitió mantener un nivel de hidratación comparable al del riego convencional.

Estas son sus ventajas:

Dosificar el agua: el hielo se derrite lentamente y facilita controlar la cantidad utilizada.

el hielo se derrite lentamente y facilita controlar la cantidad utilizada. Evitar el exceso de riego: permite reducir la posibilidad de agregar demasiada agua de una sola vez.

permite reducir la posibilidad de agregar demasiada agua de una sola vez. Simplificar el mantenimiento: puede resultar práctico para quienes tienen dificultades para calcular cuánto regar.

Sin embargo, los resultados del estudio corresponden a condiciones específicas de cultivo y no significan que el método sea adecuado para todas las especies de orquídeas.

¿Cómo regar las orquídeas correctamente sin dañar sus raíces?

La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda adaptar el riego al tipo de orquídea, el sustrato y las condiciones ambientales. En las Phalaenopsis es importante evitar que las raíces permanezcan encharcadas y permitir que el exceso de agua drene por completo.

Si se utiliza el método del hielo, conviene tener en cuenta estas precauciones:

Aplicarlo sobre el sustrato: evitar el contacto directo del hielo con las hojas, el cuello de la planta y las raíces expuestas.

evitar el contacto directo del hielo con las hojas, el cuello de la planta y las raíces expuestas. Observar la humedad: comprobar que el sustrato no permanezca demasiado mojado entre riegos.

comprobar que el sustrato no permanezca demasiado mojado entre riegos. Considerar el tamaño de la maceta: la cantidad de agua necesaria depende del volumen del recipiente y del estado de las raíces.

la cantidad de agua necesaria depende del volumen del recipiente y del estado de las raíces. Evitar generalizar el método: otras especies de orquídeas pueden tener necesidades de hidratación diferentes.

La mejor referencia para saber cuándo regar es observar las raíces y el sustrato. En muchas Phalaenopsis, las raíces adquieren un tono plateado cuando necesitan agua y se vuelven verdes después de hidratarse.