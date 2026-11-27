Desde hace años existe un “grito” de conciencia para pensar en lo que le ocurre al planeta a través de la contaminación por residuos. No es novedad entender que se genera demasiada basura y es por eso que se ha llamado a reciclar y tratar de no mal usar asuntos como plástico o ropa. En ese sentido, esta técnica piensa en la facilidad de encontrar algo para envolver tus regalos de Navidad con la técnica japonesa.

¿Cómo es la técnica japonesa para envolver regalos de Navidad?

En medio de esas intenciones, las redes sociales han traído decenas de consejos para aplicar distintas técnicas o prácticas de reciclaje. En ese sentido, para que no inviertas dinero y tiempo excesivo en envolver regalos con papel de distintos tipos… indican que la técnica japonesa es sofisticada y al mismo tiempo fácil de ejecutar.

Este método se llama Furoshiki y se ha presumido como excelente y con una onda incluso espectacular. Y la base de todo es utilizar la tela que tengas a la mano. Se recomienda que esté cortado en un cuadro y si gustas que todo combine, usando los típicos colores navideños. Además, el asunto específico de la envoltura es sumamente sencilla.

Se indica que bastará con la colocación del regalo en el centro del cuadro de tela. Ya que esté allí, tomarás cada una de las esquinas y las llevarás al centro, esto para terminar la envoltura con un nudo lo más preciso posible. Así, lograrás una esencia bastante particular, misma que evitará gastos innecesarios, utilización excesiva de papel y poca inversión… tomando en cuenta que todos tienen telas en casa.

¿Es muy popular la técnica japonesa para envolver regalos de Navidad?

Aunque hoy en día es fácil encontrar tendencias que llegan para quedarse, siempre existe resistencia al cambio. En este caso, algunos indican que esta forma de envolver regalos es muy positiva, sobre todo por los temas mencionados alrededor del gasto y la producción de residuos. Sin embargo, algunos han adoptado esta forma para hacer algo distinto, hasta cierto punto elegante y al mismo tiempo, bastante allegado a una forma de aportar a las dinámicas de reciclaje.