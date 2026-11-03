Cómo decorar tu árbol de Navidad si tienes poco espacio: 6 ideas que no necesitan un árbol gigante
Alternativas compactas y creativas para darle un toque festivo a cualquier rincón del hogar
Vivir en un departamento pequeño o tener una sala de pocos metros no significa renunciar a decorarla. Hay opciones con repisas, paredes, ventanas y muebles que ya forman parte de la casa, sin ocupar una zona completa del piso como lo es el árbol.
Entre las opciones hay modelos miniatura o figuras hechas con luces, propuestas que no estorban el paso ni cambian la distribución de los muebles. La clave está en elegir alternativas según la superficie disponible: una mesa auxiliar puede recibir una pieza pequeña, mientras que una pared libre puede convertirse en el punto principal de la decoración.
Las 6 ideas para decorar en Navidad
1. Pino miniatura sobre una mesa auxiliar: Los modelos de sobremesa son una alternativa para habitaciones donde no hay superficie libre en el suelo. Puedes ponerlos sobre una consola, una cómoda o una mesa lateral y acompañarlos con esferas pequeñas, moños y una serie de luces.
2. Diseño estrecho para una esquina: Los modelos tipo lápiz tienen una silueta más angosta que los ejemplares tradicionales y pueden adaptarse a rincones junto al sofá o cerca de una ventana.
3. Silueta con luces sobre una pared: Una serie luminosa puede dibujar un contorno triangular que recuerde a un pino tradicional. Para fijarla, utiliza clips o ganchos adecuados para el peso del cable y distribuye las luces en zigzag o en líneas horizontales.
4. Figura con cinta decorativa y esferas: La cinta washi permite marcar una silueta geométrica sobre una superficie lisa y añadir pequeños adornos en distintos niveles. Esta alternativa evita instalar una estructura voluminosa y puede adaptarse al ancho de una pared.
5. Repisa en pequeño escenario decembrino: Una librería, un estante o la parte superior de un mueble pueden albergar una composición con un pino pequeño, figuras de temporada, velas LED y una guirnalda.
6. Corona en la puerta o adornos suspendidos en la ventana: Una corona artificial o natural puede convertirse en el elemento principal de la entrada sin ocupar el suelo. También puedes colocar esferas ligeras con listones a diferentes alturas frente a una ventana y complementar el marco con una serie luminosa.