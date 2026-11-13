5 plantillas de estampas brillantes de El Grinch

En Navidad no solo nos encontramos con Santa Claus como un clásico infaltable, sino que también tenemos al famoso Grinch que es un personaje que se caracteriza por odiar esta fecha.

Para esta Navidad, te ofrecemos 5 estilos de plantillas brillantes de El Grinch que son ideales para estampar por medio de la sublimación o DTF. Estas opciones se destacan por simular texturas de purpurina sin necesidad de usar vinilo textil con brillo real.

¿Cuáles son las mejores plantillas de El Grinch?

Estilo clásico con gorro y destellos dorados

La primera opción nos lleva a una imagen en donde se combina el gorro de Papá Noel, un muérdago y estrellas brillantes en el fondo. Puedes conseguir este formato en JOSEPHPRINTSTUDIO en Etsy.

El Grinch Este es un estampado interesante. (Pinterest/Pinterest)

Tipografía gruesa con relleno de lentejuelas.

En este caso nos encontramos con una icónica frase de El Grinch o Merry Grinchmas con letras grandes que se encuentran rellenas de efecto faux sequin sobre prendas oscuras o claras. Explora opciones similares en el catálogo de Grinch Glitter SVG en Etsy.

Diseño festivo con lazo gigante y adornos

También puedes llevar al personaje rodeado de moños rojos y verdes que cuenten con acabado satinado y purpurina alrededor. Es una buena opción para que la adquieras en la colección de Merry Christmas Grinch PNG en Etsy.

Estilo moderno en tonos rosa y gafas de sol

Si buscas algo más juvenil y llamativo puedes optar por este diseño en brillo rosa pastel que se recomienda para colocar en buzos o remeras personalizadas. Encuentra variantes de este estilo en Pink Glitter Grinch PNG en Etsy.

El Grinch Este es un estilo juvenil. (Pinterest /Pinterest)

Estampa panorámica para espalda de buzo

Llegamos a la última opción que lleva unas letras arqueadas con una textura brillante que cubren todo el ancho de la prenda, acompañadas por el personaje en el centro. Revisa ejemplos de aplicación en Grinch Faux Glitter PNG en Etsy.

Tips a la hora de estampar

Para que el estampado sea óptimo tienes que tener en cuenta los siguientes consejos: