Ideas DIY: 3 ideas interesantes para reutilizar las tarjetas de crédito viejas

Cuando las tarjetas de crédito se vencen el destino es claro ya que terminan en la basura o guardadas en algún cajón. En esta oportunidad te vamos a contar cómo aprovechar el plástico rígido para crear nuevos elementos.

Aquí te dejamos tres ideas sencillas para convertirlas en diferentes objetos decorativos, pero lo primero que debes hacer es proteger los datos personales: una tarjeta bancaria no debe reutilizarse entera si todavía conserva información identificable, el chip o la banda magnética.

¿Cómo reutilizar las tarjetas de crédito?

Etiquetas para frascos y canastos

Materiales:

Trozos seguros de tarjetas vencidas, sin datos personales.

Papel adhesivo o pintura acrílica.

Marcador indeleble.

Perforadora.

Hilo, cinta o cuerda fina.

Lija fina.

Paso a paso:

Tendrás que tomar los fragmentos de plástico que estén enteros y que no tengan bordes quebrados. Luego suaviza las puntas con una lija fina para que no queden filosas. Cubre la superficie con papel adhesivo o una capa de pintura adecuada para plástico.

Tarjetas Esta idea es muy entretenida. (Gemini /IA Gemini)

Vas a escribir el nombre de lo que quieres identificar, realiza un pequeño agujero en una esquina, lejos de los bordes. Pasa una cuerda y sujeta la etiqueta al recipiente.

Organizadores de cables

Materiales:

Un fragmento rectangular de tarjeta sin información personal.

Tijera resistente.

Lija fina.

Marcador.

Paso a paso

El primer paso es poder marcar dos pequeñas hendiduras enfrentadas en los extremos del plástico. Luego continúa cortando cuidadosamente con una tijera adecuada. Aquí también es importante que pases la lija en los bordes.

Luego vas a enrollar el cable sin ajustarlo demasiado. Procura sujetar los extremos en las hendiduras para que no se desenrolle.

Tarjeta Esta es una gran solución. (Gemini/IA Gemini)

Marcadores de macetas

Materiales:

Fragmentos de tarjetas vencidas.

Marcador resistente al agua.

Tijera.

Lija fina.

Papel adhesivo, opcional.

Paso a paso

Para esta última idea lo que debes hacer es cortar el plástico en tiras que sean de tamaño similar. Luego redondea las esquinas y suaviza los bordes con una lija. Procura cubrir los diseños originales para darle un aspecto uniforme.

Allí vas a poder escribir el nombre de cada planta para luego colocar el marcador en la maceta, apoyado sobre el sustrato o sujeto a un pequeño soporte. Una buena idea es agregar la fecha de siembra para tener un registro.