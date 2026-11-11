5 ideas para hacer fundas de almohada de Bluey

Decorar la habitación de los más pequeños con detalles inspirados en sus personajes favoritos es una forma maravillosa de estimular su imaginación y crear un refugio único. Entre las series favoritas de la infancia, Bluey destaca por transmitir valores entrañables, momentos de juego en familia y una estética sumamente tierna y colorida.

Si buscas un proyecto de costura sencillo y lleno de ternura, descubre cómo hacer fundas de almohada de Bluey únicas para transformar el dormitorio. A continuación, te compartimos cinco ideas creativas y fáciles de realizar para darles vida a los entrañables personajes de la serie en cada rincón.

¿Cómo crear fundas de Bluey?

Para hacer fundas de almohada de Bluey, puedes aplicar técnicas sencillas y creativas según tu nivel de costura:

Apliques de fieltro (sin costuras)

Pega recortes de fieltro con pegamento textil sobre una funda lisa azul o naranja para formar el rostro de Bluey o Bingo. Esta opción resulta ideal para principiantes porque evita el uso de la máquina de coser.

Silueta con orejas 3D

Cose dos piezas de tela polar o felpa con la forma del personaje, dejando que las orejas sobresalgan en el borde superior. Una vez unidas las partes, da vuelta la funda y coloca el relleno para lograr una textura muy suave.

Bluey

Funda interactiva para colorear

Transfiere un dibujo de la familia Heeler en una funda blanca para que los niños la pinten con marcadores textiles. Es una actividad perfecta para tardes de lluvia que combina manualidades con la decoración del dormitorio.

Mosaico estilo patchwork

Une retazos de telas en tonos azul, celeste, crema y naranja para formar la base. Destaca la zona central incorporando un recorte de tela oficial o un bordado sencillo del personaje.

Sublimado o papel transfer

Imprime tu diseño favorito en papel transfer y transfiérelo a la tela aplicando calor con una plancha casera. Puedes agregar el nombre del niño con letras decorativas para darle un acabado único y profesional.

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¿Cómo mantener las almohadas limpias? ¿Cada cuánto tiempo se deben lavar?

Para mantener las almohadas limpias, usa siempre fundas protectoras impermeables o de algodón y lávalas semanalmente. Ventila la almohada con frecuencia y aspira su superficie para eliminar ácaros y polvo acumulado.

En cuanto a la frecuencia de lavado completo, se recomienda lavarlas cada 3 a 6 meses. Las de fibra sintética o pluma suelen lavarse en lavarropas con agua tibia y jabón suave, mientras que las de espuma viscoelástica requieren limpieza al seco o con paño húmedo.