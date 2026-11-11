Tendencias en maquillaje: las sombras cálidas y labios borgoñas se imponen en la temporada

Con la llegada del otoño-invierno, las tendencias van cambiando y el mundo del maquillaje no queda de lado. Para la temporada se opta por una piel fresca con puntos focales magnéticos.

Los maquilladores manifiestan que se debe optar por labios borgoña y los delineados elegantes. Estos colores favorecen a todo tipo de piel debido a que contiene la calidez de los pigmentos de la tierra y la elegancia del tono vino.

¿Cuáles son los mejores tonos de la temporada?

Con la técnica actual se equilibra la fuerza del color en la boca con unas sombras bien aplicadas que logran poder rejuvenecer la piel. Los productos con los que debes contar son los siguientes:

Labial borgoña o vino satinado: debe ser un producto cremoso con activo emolientes para que puedas pigmentar con comodidad.

Perfilador de labios marrón rojizo: esta tiene que ser en lápiz para poder trazar el contorno.

Paleta de sombras cálidas: los polvos deben ser con colores en matices café tostado, terracota, canela y un toque sutil de bronce luminoso.

Delineador en gel café chocolate: aplica un lápiz cremoso que sea de larga duración para poder deslizar suavemente sobre la línea de pestañas.

Brocha de difuminar de pelo suave: el último de los elementos es un pincel cónico que permite degradar bordes sin dejar cortes evidentes en la cuenca del ojo.

Así puedes aplicar los productos

Prepara los párpados con corrector: coloca apenas una gota del producto en el párpado móvil para poder unificar la tonalidad y asegura que las sombras de ojos mantengan la viveza.

Aplica y difumina las sombras cálidas: aplica tono terracota en la cuenca con movimientos circulares continuos. Después vas a aplicar el café profundo en la esquina exterior para poder crear profundidad y coloca un poquito de bronce en el centro del párpado.

Traza el delineado elegante: dibuja una línea delgada a ras de las pestañas superiores con el lápiz café chocolate y difumina inmediatamente el extremo exterior hacia arriba con un pincel biselado para rasgar la mirada con suavidad.

Perfila y maquilla los labios: los labios deben ser delimitados con un marrón rojizo, rellena suavemente las comisuras y aplica el labial borgoña desde el centro hacia afuera. Presiona con un pañuelo de papel para poder sellar la primera capa.

Finaliza con una máscara de pestañas separadora para que puedas abrir la mirada.