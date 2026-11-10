Qué tipo de sombra debes usar, según tu tipo de párpado

No hay dudas que las mujeres utilizan una gran cantidad de productos de maquillaje que les permite poder ocultar algunas imperfecciones y para lucir bellas sin acudir demasiado a otros tratamientos invasivos. Uno de ellos es la sombra, que se aplica generalmente en los párpados y debajo de las cejas para dar profundidad, luz, color y mayor dimensión a la mirada. Pero, lo que muchas mujeres hacen mal es elegir cualquier sombra, y es por eso que, los estilistas compartieron cuál es la que tienes que usar de acuerdo al párpado.

Siguiendo con esta misma línea, debemos decir que la sombra en los ojos es uno de los productos de cosmético más utilizados por las mujeres, ya que se aplica sobre los párpados y debajo de las cejas para lograr un efecto de mayor profundidad, iluminación y color. Se caracteriza por ofrecer una gran cantidad de beneficios, de acuerdo al formato y a la aplicación.

Que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una sombra

Por otro lado, antes de aplicar la sombra de ojos sobre el párpado, hay que tener en cuenta varios aspectos, desde el tipo de sombra que se quiere aplicar, como así también cómo es el párpado. En primer lugar, debemos decir que existen tres tipos de este producto de maquillaje, entre los que se encuentran el satinado, el acabado mate y el acabado metálico. Por eso, te compartiremos qué sombra usar, de acuerdo al tipo de párpado.

Qué tipo de sombra elegir, de acuerdo al párpado

Párpado graso: necesitas de sombras de ojos para párpados grasos de fórmula mate o satinada de larga fijación, que sequen a un acabado estable en lugar de permanecer cremosas. Tienes que evitar las sombras en crema o los acabados metálicos

Párpado seco: debes evitar las sombras de ojos mate porque resecarán todavía más la piel, por lo que se recomienda optar por sombras en crema con acabado satinado que se fundirán con la piel

Párpado encapotado: lo mejor son los acabados satinados o metálicos de difuminado fácil que aporten algo de luz a una zona que suele quedar en sombra y evitar las sombras mate porque acentúan la caída del pliegue