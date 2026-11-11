Maquilladores coinciden: “Si a los 60 te maquillas las pestañas con rímel marrón en vez de negro, se suaviza la expresión”

El paso del tiempo transforma las necesidades de la piel y también la forma en que el maquillaje interactúa con el rostro. A partir de los 60 años, los pigmentos oscuros y las fórmulas demasiado densas pueden endurecer las facciones o acentuar las pequeñas líneas de expresión. Por eso, los maquilladores profesionales coinciden en un ajuste estratégico tan sencillo como efectivo: sustituir el clásico rímel negro por una máscara en tonos marrones cálidos o chocolate.

Esta sutil transición cromática logra enmarcar los ojos sin recargar la mirada ni generar sombras pesadas en la zona del contorno. El rímel marrón aporta una definición suave que compensa la pérdida gradual de densidad en las pestañas, devolviendo al rostro un aire fresco, luminoso y descansado. Una técnica minimalista de antiedad visual que demuestra cómo un pequeño cambio en el neceser puede renovar la expresión de inmediato.

¿Cómo usar el rímel marrón?

Aplicar la máscara de pestañas marrón a los 60 años sigue el mismo procedimiento técnico que cualquier rímel convencional, pero priorizando la delicadeza visual. La clave está en deslizar el cepillo desde la raíz hasta las puntas con movimientos en zigzag para definir, peinar y curvar sin recargar.

Pestañas Separa las pestañas para un acabado ligero. ((Especial/Pinterest))

Tal como destaca la maquilladora Tamara Preece, la verdadera diferencia no reside en el volumen ni en la curvatura, sino en la intensidad cromática: “El negro marca mucho el contorno de los ojos, mientras que el marrón aporta profundidad de una forma más suave”.

Por su parte, la maquilladora Sofia Alves explica que los tonos achocolatados se integran de manera armoniosa con los pigmentos naturales del rostro. En mujeres rubias o con pestañas claras, minimiza el contraste abrupto; mientras que en ojos marrones o castaños, acentúa la calidez de la mirada. Asimismo, la maquilladora Erica Taylor coincide en que este tono evita el marco duro que genera el rímel negro, lo que resulta especialmente favorable cuando la piel del contorno presenta flacidez o líneas de expresión.

Pestañas Realza la densidad de las pestañas. (can/Canva)

Para lograr un acabado impecable, se recomienda combinarlo con delineados en tonos tierra o de efecto invisible, manteniendo la presencia en las pestañas pero con un resultado fresco, luminoso y rejuvenecedor.

¿Cómo cuidar las pestañas?

Para mantener unas pestañas fuertes, densas y saludables, el primer paso esencial es desmaquillarlas cada noche con un limpiador bifásico o agua micelar, retirando el producto suavemente sin frotar. Evita el uso diario del rizador de pestañas y jamás lo utilices sobre la máscara ya seca, pues puedes quebrarlas.

Aplica de forma constante un sérum específico o aceites naturales (como el de argán o ricino) en la raíz para nutrir los folículos. Finalmente, procura hacer pausas en el uso del rímel, renueva tu producto cada tres meses y mantén una alimentación equilibrada rica en vitaminas y biotina.