Los audífonos de diadema es una opción que se ha vuelto popular entre los usuarios por su comodidad y sonido; sin embargo pueden tener un aspecto simple. Si deseas mejorar su estilo, te dejaremos 3 plantillas de stickers que puedes imprimir en casa con ilustraciones de Jinu de los Saja Boys, lograrás darle un aspecto único y más personalizado.

3 plantillas de stickers de Jinu de los Saja Boys

Jinu: Aspecto de anime

Una de las opciones sencillas que seguramente toda fan va a poder identificar, es el rostro de Jinu de los Saja Boys pero con un look similar al del anime, obteniendo una apariencia tierna. Hay plantillas de stickers que cuentan con el personaje pero con diversas expresiones, permitiendo que puedas escoger tu favorita.

Jinu: Con estilo universitario

Otro de los diseños que puedes escoger para decorar tus audífonos de diadema con uno de los integrantes de los Saja Boys, es buscar al personaje con un estilo animado pero con un logo similar al de una universidad.

Jinu: Forma humana y demonio

Otro de los estilos que puedes escoger si eres amante de Jinu, es escoger las plantillas de stickers donde tenga al mismo personaje en sus dos apariencias, una gran alternativa que toda fanática debe aplicar a sus pertenencias.

¿Cómo evitar que tus sticker se desprendan rápidamente?

Antes de que empieces a decorar tus audífonos de diadema, considera los siguientes pasos para que duren más tiempo y evitarás que al poco tiempo las orillas se desprendan: