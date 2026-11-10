El truco casero para limpiar la goma del limpiaparabrisas después de la lluvia

El mantenimiento del auto es fundamental porque con eso vamos a lograr que esté en óptimas condiciones, y más en días en los que hay mucha lluvia, por lo que tenemos que lavarlo, tenerlo limpio y evitar que se acumule demasiado polvo que pueda obstaculizar nuestra visión. En este caso, si hay algo que se ensucia con facilidad es la goma del limpiaparabrisas y que por eso, te vamos a dejar el truco casero para dejarlo reluciente luego de las lluvias y que no se dañe.

Durante las épocas de mucha lluvia, circular en carro se vuelve algo complicado, teniendo en cuenta que esto puede ocasionar accidentes si no tomamos las precauciones necesarias; por lo que se recomienda circular con mucho cuidado, no andar a una alta velocidad y que los limpiaparabrisas estén en óptimas condiciones para que puedan despejarnos del vidrio y tengamos una buena visión, pero que seguramente luego de la lluvia, no quede en buen estado.

Por qué se deteriora la goma del limpiaparabrisas del auto

El motivo por el cual se deteriora la goma del parabrisas del auto es por la acumulación de agentes externos y al desgaste natural del material; y que si no llevamos adelante una buena limpieza, es probable que eso influya en nuestro funcionamiento. Por eso, hay un truco realmente efectivo que nos permitirá limpiar la goma luego de los días de lluvia y que no sabías.

El truco para limpiar la goma del limpiaparabrisas

El truco que consiste en limpiar la goma del limpiarabrisas del auto es en aplicar vinagre, uno de los ingredientes más utilizados para la limpieza debido a todas las propiedades que posee y es que actuará como un desengrasante útil para limpiar plásticos y que una vez que se seque, tendrás que aplicar una pequeña capa de vaselina y que genera una capa protectora que permitirá el desplazamiento fluido del elemento sobre el vidrio.

Por otro lado, existen pequeñas causas por el cual el limpiaparabrisas del auto funciona mal, y entre los que se encuentran, la instalación incorrecta o el movimiento inestable de la escobilla que generará vibraciones. En caso de no poder solucionar el problema, se recomienda acudir a un especialista.