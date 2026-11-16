El año está por llegar a su fin y eso sólo significa una cosa: ¡Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina! Entre los regalos, la cena y los invitados, a veces es complicado tener un tiempo libre para analizar o buscar diseños de uñas que vayan ad hoc con la temporada. Por ello, aquí te compartimos 7 ideas que serán tendencia esta Navidad de 2026; lo mejor de todo es que tienen una vibe súper elegante y delicada, que va muy bien con el invierno.

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7 diseños de uñas en tendencia para Navidad 2026; son elegantes y delicadas

Desde un francés delicado, con toques dorados, hasta diseños más sencillos y simples, pero igual de bonitos. Aquí te compartimos 7 diseños de uñas que serán tendencia esta Navidad y que, además, harán que tus manos luzcan elegantes y delicadas.

1. Francés delicado

Se trata de un diseño súper delicado y elegante con una base en tono nude y un francés mínimo, en tonos dorados. Para agregar ese toque navideño, puedes incorporar un copo de nieve en trazo fino. Aquí un ejemplo:

2. Copos de nieve degradados

¡No hay nada más navideño que los copos de nieve! Evita que tu diseño se vea tan saturado con esta idea de degradado. El brillo le da un toque único y muy ad hoc a la temporada.

3. Destellos dorados

Si prefieres los tonos dorados, esta es la opción ideal para ti. En una base lisa o con efecto de ojo de gato, incorpora unos destellos en tono dorado. Para darle un plus, puedes mezclar diseños y dejar toda una uña en un dorado intenso.

4. Rama de pino

Si existe un aroma que recuerda a la Navidad, sin duda, es el olor a pino; y qué mejor idea que incorporar este elemento a tu manicura. Puedes hacer un trazo fino que simule ramas de pino, acompañadas de algunos destellos en dorado o brillos plateados. Checa este ejemplo.

5. Tonos blancos y plateados

Si estás en busca de un diseño más invernal, esta idea es para ti. Cuenta con diversos elementos navideños, como estrellas, copitos y árboles de Navidad, todas bajo tonalidades blancas y plateadas que harán que tus manos luzcan preciosas.

6. Con esferas

Si prefieres colores más oscuros y un diseño más fácil de hacer, te recomendamos esta idea con esferas navideñas en tono vino con toques dorados. Estos colores van muy bien juntos y quedan perfectos para la temporada.

7. Sencillas

Si eres más de tener las uñas lisas, también tenemos una inspiración para ti. Esta mezcla de colores queda muy bien con la temporada navideña y puede combinarse a la perfección con cualquier tipo de outfit.