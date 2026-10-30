Elegir una manicura no depende únicamente del color o de los adornos; también influye la forma que se da a cada pieza para conseguir una apariencia equilibrada. Para quienes tienen dedos anchos, estos 7 diseños de uñas son ideales para usar en noviembre 2026. Asimismo, puedes utilizar 9 ideas con efecto carey para salir de los diseños tradicionales.

De cara a noviembre de 2026, las tendencias de belleza incluyen tonalidades chocolate, vino tinto, ciruela, verde oliva y acabados metálicos. Vogue México, en su selección de propuestas para otoño, también destaca las aplicaciones de joyería, las terminaciones francesas oscuras y los detalles perlados. También puedes elegir estos 7 diseños de uñas que te puedes hacer en noviembre SIN temática de Día de Muertos.

7 diseños de uñas que puedes usar en noviembre 2026 si tienes los dedos anchos|IA

Las uñas, si tienes dedos anchos

1. Almendradas color vino tinto: La primera alternativa combina una silueta almendrada con esmalte color vino tinto. Esta estructura destaca por sus laterales estrechos y una terminación ligeramente puntiaguda, características que crean una línea visual más alargada. El tono borgoña también figura entre las apuestas de otoño por su presencia en las propuestas de temporada.

2. Ovaladas en color chocolate: El café chocolate es otra alternativa para quienes buscan una manicura discreta, pero con presencia. Además, el marrón profundo forma parte de las tonalidades destacadas para la temporada otoñal.

3. Francesas con punta oscura: La manicura francesa también tiene una versión para los meses de frío. En lugar de la tradicional línea blanca, esta propuesta incorpora una punta borgoña, café oscuro o negra sobre una base nude translúcida.

4. Verde oliva con efecto metálico: El verde oliva es una alternativa para salir de los colores tradicionales de esta temporada. Su combinación con un acabado magnético o efecto cat eye permite crear reflejos que cambian según la iluminación.

5. Ciruela con detalles perlados: El ciruela combina los matices morados con la profundidad de los pigmentos oscuros. Para noviembre, una opción consiste en aplicar este color sobre una estructura ovalada y añadir un acabado perlado que refleje la luz.

6. Nude con líneas verticales doradas: Los tonos nude ofrecen una alternativa para quienes prefieren una apariencia natural. En esta propuesta, el beige o rosa translúcido funciona como base, mientras que una línea dorada delgada recorre el centro de cada uña.

7. Almendradas con efecto carey: El efecto carey es otra alternativa para quienes buscan una decoración diferente. Su diseño combina manchas irregulares en tonos ámbar, caramelo, miel y café oscuro, con transparencias que permiten distinguir las distintas capas de color.