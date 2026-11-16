El televisor y los dispositivos de entretenimiento suelen ser el punto focal de la sala de estar; sin embargo, la maraña de cables negros que cuelgan detrás de la pantalla o se asoman por debajo del mueble genera un ruido visual inmediato que rompe con cualquier intento de mantener una decoración limpia y elegante.

Para transformar esta zona en un espacio sereno y minimalista no hace falta realizar costosas obras de albañilería para empotrar ductos en la pared. Aplicando cuatro trucos sencillos, económicos y de fácil instalación, puedes camuflar por completo el cableado y devolverle la armonía visual a tu sala en menos de una hora.

4 trucos económicos para desaparecer los cables de la televisión

Ya sea que tengas una pantalla empotrada en el muro o apoyada sobre una consola, aplica, estas soluciones prácticas para mantener el orden:

Canaletas adhesivas pintadas del mismo color de la pared

Adquiere una canaleta plástica delgada con cinta autoadhesiva en la parte trasera. Mide la distancia exacta entre el borde inferior de la tele y la cubierta del mueble, corta la canaleta, introduce todos los cables en su interior y pégala de forma vertical y recta sobre el muro.

Adiós a los cables visibles en el mueble de la tele: 4 trucos económicos para ocultarlos y lograr una sala minimalista Adiós a los cables visibles en el mueble de la tele: 4 trucos económicos para ocultarlos y lograr una sala minimalista

Cajas organizadoras de madera o mimbre

Utiliza una caja organizadora de cables con tapa. Introduce dentro el multicontacto y el exceso de longitud de cada cable enrollado con cintillos de velcro.

Bandejas ocultas bajo el tablero del mueble

Fija una canaleta metálica o cesta oprganizadora horizontal debajo de la cubierta trasera del mueble. Reposiciona ahí todos los cables sobrantes, decodificadores pequeños y transformadores.

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Fundas textiles o espirales agrupadoras de un solo hilo

Reúne todos los cables que van en la misma dirección y envuélvelos dentro de una funda organizadora flexible de neopreno con cierre.

Una vez que todos tus cables están perfectamente agrupados, ocultos dentro de canaletas o guardados en cajas, el único inconveniente surge cuando necesitas desconectar un dispositivo específico para limpiarlo o cambiarlo de lugar.