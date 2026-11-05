Cómo instalar luces LED ocultas bajo los estantes para cambiar por completo la atmósfera de tu sala

Si estás buscando realizar un cambio en tu hogar que cree una versión elegante, toma nota que puedes lograrlo sin hacer grandes gastos económicos y sobre todo hacer tediosas remodelaciones, ya que un pequeño cambio en la iluminación puede transformar por completo la sala de tu casa. Con ayuda de tiras de luces LED colocadas debajo de muebles o estantes, puedes crear un efecto moderno que ayuda a resaltar objetos o muebles decorativos.
Además, este tipo de decoración ayuda a conseguir una atmósfera cálida para descansar o recibir visitas. Si te agrada la idea de crear un ambiente relajante, moderno toma en cuenta que este tipo de iluminación puedes instalarla tú mismo solo necesitas de materiales sencillos como las tiras de luces LED o focos/bombillas , tiempo y creatividad.
¿Qué necesitas para instalar luces LED bajo los estantes?
Antes de comenzar, consigue una tira LED de la longitud adecuada, como consejo, no recurras a las que son de batería ya que estás suelen durar muy poco tiempo y gastarás en pila constantemente, recurre a las que sean de enchufe. También necesitarás de una fuente de alimentación compatible, un metro y clips de montaje o cinta adhesiva.
Paso a paso para colocar las tiras LED
- Comienza por medir el espacio donde deseas colocar la tira LED.
- Una vez que tengas las medidas y la tira queda perfectamente en la zona que deseas iluminar retira el polvo de la zona y comienza a colocar el adhesivo, cinta adhesiva o clips de montaje.
- Cuando tengas las zonas señaladas donde se agarrará la cinta LED comienza a pegar la tira cerca del borde posterior o frontal, según el efecto que quieras conseguir. Coloca las tiras de manera que iluminen la pared o los objetos y no queden expuestas a la vista.
- Finalmente empieza a ocultar los cables que lleguen a salirse del mueble. Conecta la tira a su fuente de alimentación y comienza a disfrutar de una luz tenue que transmite tranquilidad y elegancia en la sala de tu casa.