Cómo hacer esferas de KPop Demon Hunters con plantillas para imprimir y transformar tu árbol de Navidad 2026

La fiebre por los personajes de KPop Demons Hunters también puede llegar a la decoración navideña. Si quieres darle un toque diferente a tu hogar durante las fiestas de 2026 puedes crear tus propias esferas inspiradas en Rumi, Mira y Zoey y convertir tu árbol de navidad en un rincón lleno de color y estilo K-Pop.

A continuación te dejamos algunas ideas en las que puedes crear esferas navideñas inspiradas en los personajes de esta exitosa película y sorprender a un verdadero fan de KPop Demon Hunters, lo mejor de todo es que puedes crearlas con materiales faciles de conseguir.

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Materiales para hacer esferas de KPop Demon Hunters

Hojas blancas o papel fotográfico

Plantillas de los personajes para imprimir

Esferas transparentes o de unicel.

Tijeras y pegamento

Listones de colores

Silicón frío

Diamantina y decoraciones pequeñas

¿Cómo hacer esferas navideñas de Rumi, Mira y Zoey paso a paso?

Para comenzar con estas manualidades lo primero que debes de buscar en internet son plantillas o diseños de los personajes que más te agraden como Rumi, Mira, Zoey, los Saja Boys o incluso de Derpy el tigre.

Después, descarga e imprime las plantillas en papel opalina, procura que las imágenes tengan un tamaño adecuado que pueda soportar las ramas del pino. Recórtalas cuidadosamente y pégalas sobre una base circular de cartulina, en esferas, cartón o incluso solo puede enmircarlas.

Si utilizas esferas transparentes, puedes colocar las ilustraciones en su interior y agregar pequeños detalles de papel de colores o diamantina para conseguir un acabado más llamativo.

Finalmente, coloca un listón en la parte superior para poder colgarlas en las ramas del árbol.

Ideas de plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir gratis

Rostros de los personajes:Esta es una alternativa para tener diseños circulares que puedes recortar fácilmente y pueden llegar a destacar en el árbol, además, lograrás colocar a todos los personajes.

Grupo de las HUNTR/X: Si quieres tener una decoración llena de magia y que represente el gusto por el KPop puedes optar por impresiones de las HUNTR/X y accesorios como micrófonos, estrellas, diamantes y notas musicales.

Saja Boys: Si eres fan de los personajes masculinos de esta película puedes apostar por diseños de los integrantes de los Saja Boys, ya sea su versión de idol o de demonio.