Cómo hacer esferas de reno, muñeco de nieve y Santa Claus en casa para Navidad

Falta muy poco para que llegue Navidad por lo que las decoraciones son un elemento importante. En esta oportunidad te vamos a contar cómo hacer unas esferas divertidas de reno, muñeco de nieve y Santa Claus.

Para poder hacer estas esferas vas a necesitar: foami para personajes en capas y unicel decorado con tela o cadena. Ambas son accesibles para cualquier nivel de experiencia y el resultado puede verse tan profesional como el de una tienda de decoración.

¿Cómo hacer esferas para Navidad?

Armar esferas de foami con capas en una base acolchada:

La base no es rígida por lo que en este caso tienes que hacer dos círculos grandes de foami que sean del mismo tamaño. Luego las rellenan con algodón sintético o dacrón para luego pegar por las orillas con silicón. Así vas a obtener una esfera suave, flexible y ligera.

El foami es un material económico, además puedes encontrar en versión lisa, diamantada y con glitter incorporado. Asi es que puedes combinar texturas a la hora de hacer esferas de Navidad.

Esferas Esta es una manera interesante. (pinterest/Pinterest)

Corta las piezas del personaje elegido en diferentes colores de foami y las colocas sobre la base acolchada. Ten en cuenta que las piezas se deben pegar en capas de mayor a menor con silicón, empezando por las más grandes y terminando con los detalles más pequeños. Es importante dejar secar cada capa unos segundos antes de agregar la siguiente para que no se muevan.

Para el reno deberás utilizar foami de color café, beige y rojo. En caso del muñeco de nieve los colores elegidos son el blanco, negro y su nariz naranja. Si vas a hacer a Santa Claus pues ya conoces los tonos a usar.

A la hora de colocar el gancho tendrás que colocar un listón doblado en aro y pegado con silicón en la parte superior de la esfera. También puede reforzar con un trozo de foami pegado por dentro.

Esferas de unicel decoradas

Para esta opción necesitas de una esfera de unicel que no se dobla ni se aplasta por lo que es una buena opción para obtener una forma perfectamente redonda y estable.

A la hora de decorarla necesitarás tela, retazos de terciopelo, satín o manta navideña que se pega directamente sobre la superficie con ayuda de silicón caliente.

Esferas Estas esferas son hermosas. (Pinterest/Pinterest)

A la hora de hacerlo tendrás que trabajar por secciones pequeñas e ir aplicando el silicón poco a poco para que no se vaya secando antes de pegar la tela. Cuando tengas las esferas cubiertas las orillas y uniones deben ser tapadas con un cordón decorativo que puede ser dorado o plateado.