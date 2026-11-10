Conoce todos los beneficios del ponche de frutas navideño; te sorprenderá

Llega la Navidad y básicamente de manera natural todos los hogares en México se llenan del olor y el abrazo en forma de bebida caliente que ofrece el ponche de frutas. La tradición alrededor de este manjar frutal tiene mucho para platicar y por eso se comparten los beneficios que trae para la salud. Así lo indican los expertos en la materia.

¿De dónde proviene el ponche de frutas que se consume en Navidad?

Aunque algunos indican que es una bebida por excelencia mexicana, la realidad es que el ponche de frutas es de la India. Allí se preparaba con 5 ingredientes tradicionales: alcohol, agua, azúcar, limón, té y otras especias. Tras pasar por Europa, este llegó a los españoles, quienes lo trajeron a este lado del continente, para desarrollarse de maneras particulares.

En estos momentos, tras todo un proceso de mezcla de recetas y pensamientos gastronómicos, en México la preparación tradicional contiene piloncillo, guayaba, tejocote, canela, caña, ciruela pasa y manzana. Pero además de su fantástico sabor, este es su aporte que realiza al cuerpo.

¿Cuáles son los beneficios de beber ponche de frutas?

Energía y vitalidad natural - Gracias a frutos como la ciruela pasa, la manzana y la caña… la bebida provee carbohidratos, potasio y magnesio que brindan energía al cuerpo. Mientras que los ácidos naturales de la caña también sirven para hidratar.

Gracias a frutos como la ciruela pasa, la manzana y la caña… la bebida provee carbohidratos, potasio y magnesio que brindan energía al cuerpo. Mientras que los ácidos naturales de la caña también sirven para hidratar. Antiinflamatorio y antioxidante - Los minerales, vitaminas y fitoquímicos de la jamaica protegen el organismo con propiedades terapéuticas.