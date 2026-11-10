¿Eres fan de Kpop Demon Hunters y te encantaría llevar a tus personajes favoritos a dondequiera que estés? Una forma divertida y sencilla de hacerlo es a través de la funda de tus audífonos, pues se trata de un artículo que puedes decorar con stickers inspirados en la cinta animada, dándole un toque único y personalizado a tus pertenencias. A continuación, te compartimos 4 plantillas para imprimir y descargar inspiradas en los Saja Boys en su versión baby.

También te puede interesar: 3 plantillas de stickers de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar tus audífonos: desde los Saja Boys hasta HUNTRIX

4 plantillas de stickers de Baby Saja Boys para decorar la funda de tus audífonos

Este tipo de plantillas son perfectas para darle un toque kawaii y original a la funda de tus audífonos, pues todas están inspiradas en la versión más tierna de los Saja Boys. Lo mejor de todo, es que puedes elegir stickers individuales de cada personaje, para colocarlos sobre tu estuche, o, si lo prefieres, también puedes imprimir una hoja con varios diseños pequeños. El secreto está en dejar volar tu imaginación y plasmar tu personalidad a través de tus personajes preferidos.

Plantilla de stickers de Baby Saja Boys 1

Plantilla de stickers de Baby Saja Boys 2

Plantilla de stickers de Baby Saja Boys 3

Plantilla de stickers de Baby Saja Boys 4

¿Cómo descargar e imprimir los stickers de Baby Saja Boys para decorar la funda de tus audífonos?

Elige la plantilla que más te haya gustado y descárgala en tu celular o computadora. Posteriormente, acomodalas al tamaño de tu preferencia en un archivo digital y manda a imprimir. Lo más recomendable es usar papel adhesivo para impresora, ya que este te permitirá recortar cada diseño y pegarlo directamente sobre la funda. Si lo que buscas es un acabado más brillante y resistente, también puedes imprimir sobre papel adhesivo fotográfico o papel blanco tradicional y forrar las impresiones con papel contact transparente.

Una vez que tengas tus stickers listos, llegó la hora de decorar. Es aquí donde toca sacar tu lado más creativo. Puedes colocar una estampa grande al centro y decorar el resto con stickers más pequeños, o simplemente distribuir todas las estampas alrededor de tu estuche. ¡Las posibilidades son muchas!