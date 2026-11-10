4 plantillas de stickers de K-pop Demon Hunters para imprimir y decorar las botellas de agua de tus hijos

Hacer que los niños tomen más agua en el día puede llegar a ser algo tedioso, sobre todo si siempre están perdiendo sus botellas. La buena noticia, es que existe una solución muy accesible y divertida para que lleven sus botellas a todas partes: decorarlas con stickers de KPop Demon Hunters, para que así quede personalizado y lo sientan como parte de las lindas colecciones de esta película tan famosa.

¿Cómo decorar cosas con temática de KPop Demon Hunters? Plantillas de estampas gratis para poner en las botellas

Estampas de corazón con Mira, Rumi y Zoey. Si eres fan de las Huntrix y no puedes elegir a solo una como favorita, entonces te encantarán las plantillas de stickers que traen a Mira, Rumi y Zoey con siluetas de corazón en tamaño mediano. Una vez que las tengas impresas en papel especial, solo deberás pegarlas en tus termos y se verá muy lindo.

Stickers de KPop Demon Hunters redondos para poner en termos y loncheras. En caso de que quieras personalizar todos los artículos escolares con temática de las “Guerreras KPop”, te convienen las plantillas que traen muchos diseños en forma circular. Esto hará que cada espacio en las impresiones se aproveche al máximo, así tendrás suficientes para poner en botellas, estuches, libretas o hasta en la mochila.

Estampas de las Huntrix y Saja Boys estilo chibi. Las ilustraciones tipo chibi son muy populares para los amantes de la cultura asiática y se han vuelto famosos entre los fans de KPop Demon Hunters. Hay plantillas que tienen diseños de Huntrix y Saja Boys en una versión adorable, diferente a cómo se ven en la película. Imprime en papel a prueba de agua para que no se maltraten cada que laves la botella.