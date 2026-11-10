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4 plantillas de stickers de K-pop Demon Hunters para imprimir y decorar las botellas de agua de tus hijos

No necesitas gastar mucho dinero en termos, puedes transformar un modelo sencillo en uno único con las estampas de KPop Demon Hunters.

2 minutos lectura
Escrito por: Andrea Ávila | DR

Hacer que los niños tomen más agua en el día puede llegar a ser algo tedioso, sobre todo si siempre están perdiendo sus botellas. La buena noticia, es que existe una solución muy accesible y divertida para que lleven sus botellas a todas partes: decorarlas con stickers de KPop Demon Hunters, para que así quede personalizado y lo sientan como parte de las lindas colecciones de esta película tan famosa.

¿Cómo decorar cosas con temática de KPop Demon Hunters? Plantillas de estampas gratis para poner en las botellas

  • Estampas de corazón con Mira, Rumi y Zoey. Si eres fan de las Huntrix y no puedes elegir a solo una como favorita, entonces te encantarán las plantillas de stickers que traen a Mira, Rumi y Zoey con siluetas de corazón en tamaño mediano. Una vez que las tengas impresas en papel especial, solo deberás pegarlas en tus termos y se verá muy lindo.
  • Estampas de las Huntrix y Saja Boys estilo chibi. Las ilustraciones tipo chibi son muy populares para los amantes de la cultura asiática y se han vuelto famosos entre los fans de KPop Demon Hunters. Hay plantillas que tienen diseños de Huntrix y Saja Boys en una versión adorable, diferente a cómo se ven en la película. Imprime en papel a prueba de agua para que no se maltraten cada que laves la botella.
  • Stickers holográficos con el universo de KPop Demon Hunters para personalizar botellas y termos. La tendencia de decorar todo tipo de artículos con inspiración de las “Guerreras KPop” es una alternativa accesible y que no cuesta tanto dinero, incluso si se trata de diseños muy llamativos. Para muestra, las plantillas de estampas holográficas de KPop Demon Hunters que traen a las protagonistas y accesorios que las distinguen, como micrófonos y notas musicales brillantes.
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