Dile adiós a las uñas verde oliva: este es el color tendencia en manicura este otoño 2026

El terracota es el color que se posiciona como una de las alternativas de manicura para el otoño 2026, desplazando al verde oliva entre las opciones para quienes buscan renovar sus uñas. Su combinación de matices rojizos, anaranjados y marrones aporta calidez y profundidad para lucir en los meses de temperaturas más bajas.

La versatilidad de este color permite combinarlo con diferentes estilos y tonalidades de ropa. A diferencia de los colores demasiado intensos, el terracota consigue un equilibrio entre naturalidad y personalidad.

Puede lucirse en uñas cortas, medias o largas, con acabados brillantes, satinados o mate. También es una buena alternativa para quienes prefieren dejar atrás los esmaltes verdes y marrones tradicionales sin renunciar a la estética cálida que caracteriza a la manicura otoñal.

¿Por qué las uñas terracota son tendencia este otoño 2026?

El atractivo de este color está en su capacidad para aportar sofisticación sin resultar excesivamente llamativo. Sus matices cálidos recuerdan a la arcilla, la tierra y los tonos naturales, por lo que armonizan fácilmente con prendas beige, camel, chocolate, negro y crema.

Además, el terracota permite jugar con diferentes intensidades según el resultado que se quiera conseguir. Las versiones más claras tienen un aspecto delicado, mientras que los tonos rojizos y oscuros ofrecen una manicura más intensa.

Miss Pop (Simcha Whitehill), manicurista editorial que ha trabajado en importantes producciones de moda, es una referencia de trabajos con combinaciones de colores y diseños. Su enfoque creativo demuestra cómo un tono protagonista puede transformarse mediante detalles geométricos, contrastes y diferentes acabados.

Estas son 4 formas de incorporar el color a las uñas:

Terracota brillante: una manicura uniforme con acabado glossy que potencia la profundidad del esmalte.

una manicura uniforme con acabado glossy que potencia la profundidad del esmalte. Terracota mate: una opción moderna y discreta que aporta una textura diferente.

una opción moderna y discreta que aporta una textura diferente. Francesa terracota: combina una base nude con las puntas en este tono cálido para renovar el diseño clásico.

combina una base nude con las puntas en este tono cálido para renovar el diseño clásico. Terracota con detalles dorados: pequeños trazos metálicos o aplicaciones minimalistas aportan luminosidad sin recargar las uñas.

¿Cómo llevar las uñas terracota para conseguir una manicura elegante?

La forma de las uñas también influye en el resultado. Las siluetas ovaladas y almendradas suaves permiten conseguir una apariencia estilizada, mientras que las uñas cortas y cuadradas con bordes redondeados son ideales para quienes priorizan la comodidad.

Para conseguir un esmaltado uniforme, conviene preparar la superficie, aplicar una base protectora y distribuir el color en capas finas. Un top coat compatible con el esmalte ayudará a mantener el brillo y proteger la manicura.

En definitiva, el terracota es una alternativa para renovar la manicura y dejar descansar el verde oliva. Su mezcla de matices cálidos, su facilidad para combinar con distintos colores y sus múltiples posibilidades de acabado lo convierten en un candidato ideal para acompañar los looks de otoño.