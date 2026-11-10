Cómo reutilizar las flores secas para hacer atrapasoles y decorar la sala

Durante el otoño, si hay algo que es muy común es que las hojas de los árboles comiencen a caerse, se acumulen sobre el suelo y estemos obligados a recogerlas y a limpiarlas para evitar que se conviertan en grandes montañas. Por lo general, son hojas secas que pensamos que no tienen ningún tipo de utilidad, pero realmente nos estamos equivocando y es que gracias al método DIY, las podremos reutilizar para decorar el jardín de una manera diferente y que es muy fácil.
La técnica DIY se ha popularizado en el último tiempo debido a que es fundamental para poder reciclar aquellos objetos que creíamos que estaban en desuso y que no servían para nada; y que son diversos los elementos que podremos reciclar, incluso si provienen de la naturaleza, como es el caso de las hojas secas de los árboles que se caen de los árboles y a la cual le podemos encontrar una nueva vida.
Por otro lado, debemos decir que las hojas secas cumplen un rol ecológico fundamental para poder mantener el equilibrio de la naturaleza y la salud de los suelos; aportando nutrición para el suelo y porque se puede reciclar para darle un nuevo uso. Es que la técnica DIY compartió el paso a paso de cómo crear un atrapasol de bioplástico que será muy fácil de hacer.
Elementos para este adorno para el jardín
- 1 taza de agua
- 1 cda de almidón de maíz
- 1 cuchara de glicerina vegetal
- Gotas de colorante alimentario rosa
- Hojas secas y prensadas
- 1 cacerola pequeña
- Tapete de silicona o papel pergamino
- Popote o pajilla
Cómo hacer el atrapasoles
- Mezclar los ingredientes en frío en una cacerola pequeña en donde tendrás que verter el agua, la maicena, el vinagre y la glicerina para remover bien con una cuchara hasta que no queden grumos
- Cocinar a fuego medio bajo y llevar la cacerola a la hornalla a fuego medio – bajo y no dejando de revolver
- Esperar el espesor ideal y la mezcla comenzará a espesar hasta volverse brillante, adquiriendo una textura de gel uniforme
- Agregar unas gotas de colorante alimentario rosa y mezclar enérgicamente hasta que el tono se distribuya
- Verter sobre toda la superficie y colocar la mezcla de bioplástico sobre un tapete, extenderla y aplanarla dándole forma de círculos
- Incorporar la vegetación añadiendo las hojas secas
- Hacer el ojal de sujeción
- Dejar secar permitiendo que la pieza se seque por completo