Cómo reutilizar las flores secas para hacer atrapasoles y decorar la sala

Durante el otoño, si hay algo que es muy común es que las hojas de los árboles comiencen a caerse, se acumulen sobre el suelo y estemos obligados a recogerlas y a limpiarlas para evitar que se conviertan en grandes montañas. Por lo general, son hojas secas que pensamos que no tienen ningún tipo de utilidad, pero realmente nos estamos equivocando y es que gracias al método DIY, las podremos reutilizar para decorar el jardín de una manera diferente y que es muy fácil.

La técnica DIY se ha popularizado en el último tiempo debido a que es fundamental para poder reciclar aquellos objetos que creíamos que estaban en desuso y que no servían para nada; y que son diversos los elementos que podremos reciclar, incluso si provienen de la naturaleza, como es el caso de las hojas secas de los árboles que se caen de los árboles y a la cual le podemos encontrar una nueva vida.

Por otro lado, debemos decir que las hojas secas cumplen un rol ecológico fundamental para poder mantener el equilibrio de la naturaleza y la salud de los suelos; aportando nutrición para el suelo y porque se puede reciclar para darle un nuevo uso. Es que la técnica DIY compartió el paso a paso de cómo crear un atrapasol de bioplástico que será muy fácil de hacer.

Elementos para este adorno para el jardín

1 taza de agua

1 cda de almidón de maíz

1 cuchara de glicerina vegetal

Gotas de colorante alimentario rosa

Hojas secas y prensadas

1 cacerola pequeña

Tapete de silicona o papel pergamino

Popote o pajilla

Cómo hacer el atrapasoles