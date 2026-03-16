El paso a paso para crear un ungüento para hidratar y suavizar las paspaduras

La delicadeza de nuestra piel nos demanda tener un cuidado especial con ella a toda hora. Este órgano recubre todo nuestro cuerpo y se encuentra expuesta a diferentes circunstancias y situaciones por lo que mantenerla protegida resulta muy importante.

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) se puso el foco en las paspaduras, una de las afecciones más comunes de la piel. Entender cómo se producen no solo a formado parte de la respuesta de esta tecnología en auge, sino que ha dado a conocer cómo preparar un ungüento para hidratarlas y suavizarlas.

¿Qué es una paspadura?

El Instituto Mayo Clinic hace referencia a las paspaduras precisando que se trata de una dermatitis por contacto y la describe como un sarpullido que provoca picazón y se produce por el contacto directo con una sustancia o una reacción alérgica a esta, o por el roce, la sequedad, el frío o la humedad. El sarpullido no es contagioso, pero puede ser muy molesto, advierte.

En este punto, la aplicación Gemini señala que tratar una paspadura, lo primordial es mantener la zona limpia y seca, evitando el uso de jabones con fragancias o alcohol que puedan irritar más la piel. Además, añade que “es fundamental permitir que la piel ‘respire’ dejando la zona al aire libre el mayor tiempo posible y utilizando ropa de algodón suelta que no genere fricción”.

¿Cómo hidratar y suavizar las paspaduras?

La IA de Google advierte que si la irritación persiste, presenta ampollas o muestra signos de infección como calor intenso o pus, es necesario consultar a un médico para evaluar el uso de cremas específicas con corticoides o antibióticos.

Sin embargo, también hace referencia a “la creación de un ungüento con propiedades emolientes (que suavizan) y oclusivas (que atrapan la humedad)”. Gemini señala que se trata de una combinación de aceites naturales y cera de abeja suele ser la base más efectiva. La Inteligencia Artificial ofrece una guía paso a paso para elaborar uno de forma artesanal:

Ingredientes

60 ml de Aceite base (puede ser de almendras, coco o caléndula).

15 g de Cera de abeja (en perlas o rallada para que se derrita más rápido).

1 cápsula de Vitamina E (ayuda a conservar y regenerar la piel).

5 gotas de aceite esencial de lavanda (opcional, para calmar la irritación).

Preparación