4 diseños de uñas borgoña para lucir en todo noviembre 2026

En noviembre es un buen momento para poder hacer un cambio en la manicura e inclinarte por los colores más cálidos y sofisticados. Es por esto que te traemos los mejores diseños de uñas borgoñas.

Cabe destacar que el color vino o borgoña, tiene una gran profundidad, elegancia y versatilidad. Es una buena opción para combinar con acabados brillantes, efectos metálicos, detalles dorados y pequeños dibujos.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas borgoña?

Uñas borgoña con acabado brillante

La primera opción es utilizar un esmalte color vino con mucho brillo. Es clásica y elegante por lo que queda muy bien con las personas que buscan algo sencillo. Se recomienda usar en uñas cortas ovaladas o cuadradas, pero en uñas largas no queda nada mal.

French borgoña

Como segunda opción tenemos esta manicura francesa renovada en la que se reemplaza las puntas blancas por borgoña. Este tono se debe combinar con una base nude o rosa translúcida. También puedes llevar una línea fina para un resultado discreto o una punta más ancha para destacar.

Uñas borgoña con efecto cat eye

Para llevar a cabo esta idea tienes que conseguir un esmalte magnético que logra un reflejo luminoso sobre la uña. En este caso depende de cómo incida la luz van a ser los destellos que te harán recordar al terciopelo o una piedra brillante.

Manicura borgoña con detalles dorados

Por último, tenemos esta manicura que utiliza adornos metálicos en una o dos uñas. Se recomienda aplicar líneas finas, hojuelas doradas o pequeños puntos. Las manicuristas recomiendan mantener los detalles delicados para que el borgoña siga siendo protagonista.

Cada uno de estos colores son ideales para lucir en cualquier lugar ya que lucirás elegante y con unas manos muy cuidadas. Recuerda que la tendencia se inclina por aquellos diseños que evocan el cuidado.