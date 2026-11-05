El estudio que revela si los gatos realmente reconocen su nombre o simplemente te ignoran

Tu gato podría reconocer su nombre aunque no se acerque cuando lo llamas. Dos estudios científicos investigaron cómo los felinos identifican palabras y nombres familiares.

Si tenías dudas de si los gatos reconocen y conocen su propio nombre, la ciencia descubrió que sí, los gatos domésticos son capaces de distinguir su nombre de otras palabras, por lo que se puede asegurar que te escuchan y deciden ignorarte, esto de acuerdo con un estudio publicado en 2019 dentro de la revista científica Scientific Reports.

¿Qué dice la ciencia sobre si los gatos reconocen su nombre?

La revista científica Scientific Reports en 2019 declaró que, después de estudiar a 78 gatos con grabación de voces humanas, observaron respuestas sutiles, como movimientos de las orejas y la cabeza, cuando escuchaban su nombre, incluso cuando la voz era de completos desconocidos.

los gatos domésticos son capaces de distinguir su nombre. (CANVA)

Otro estudio que observó esta situación fue el brindado por Scientific Reports, reporte en el que los investigadores mostraron fotografías de gatos conocidos mientras reproducían grabaciones que decían sus nombres. No obstante, lo que llamó la atención fue descubrir que los gatos que vivían en hogares prestaron más atención cuando encontraron una combinación inesperada, lo que sugiere que relacionaban los nombres con individuos concretos.

¿Por qué los gatos parecen ignorarte cuando los llamas?

Es importante establecer que el que reconozcan un sonido no implica obedecer una orden. Por lo que los expertos sugieren que, a pesar de que los gatos sí distinguen sus nombres de otras palabras, no quiere decir que hagan caso o, al contrario, demuestren activamente que no lo reconocen.

¿Los gatos también reconocen los nombres de sus dueños?

Dentro de la misma investigación del 2022, se encontraron indicios de que algunos mininos domésticos pueden asociar el nombre de las personas con un rostro. Además, dijeron que este “efecto” fue más evidente en aquellos gatitos que convivían con más personas dentro del hogar que habrían pasado más años con una misma familia.

Es importante destacar que estos resultados a pesar de que aportan evidencia de que los gatos procesan más información de nuestro lenguaje de la que a veces parece, los experimentos demuestran que los gatos pueden aprender a reconocer su nombre y asociar palabras con individuos familiares, aunque eso no garantiza que respondan cada vez que los llamamos.