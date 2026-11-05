Peluqueros coinciden: a partir de los 50, teñirse el pelo de rubio o de negro, puede hacer que parezcas más mayor

Elegir el tono de cabello adecuado se vuelve fundamental con el paso de los años para mantener una imagen fresca y natural. A partir de los cincuenta, ciertos cambios en la piel hacen que la selección del tinte requiera mayor estrategia y cuidado.

Los expertos advierten que apostar por rubios cenizos muy fríos o negros absolutos suele endurecer las facciones y apagar el rostro. En su lugar, optar por matices cálidos o reflejos suaves ilumina la mirada y aporta un efecto rejuvenecedor muy favorecedor.

¿Qué dicen los peluqueros sobre la tintura después de los 50 años?

El color del cabello influye directamente en la apariencia del rostro, y la elección acertada del tinte se vuelve fundamental a partir de los 50 años. Con el paso del tiempo, la piel y las facciones experimentan cambios, por lo que ciertos matices pueden producir un efecto distinto al de años anteriores.

Por este motivo, los peluqueros advierten que teñirse de rubio ceniza muy frío o de negro absoluto puede hacer que parezcas más mayor. El negro intenso genera un contraste muy fuerte con la piel que endurece los rasgos y acentúa las arrugas, las ojeras y la pérdida de firmeza, además de hacer más evidentes las canas en la raíz. Por su parte, los rubios platinos o fríos restan calidez y aportan una sensación apagada a la tez.

Para evitar un acabado plano, los especialistas recomiendan apostar por tonos que aporten luz y naturalidad. Opciones cálidas como el cobre brillante, el rubio fresa, el tono mousse de moca o un plata elegante bien cuidado resultan altamente favorecedoras. Asimismo, el uso de mechas babylights, reflejos caramelo y baños de brillo ayuda a suavizar las expresiones y lograr una imagen sofisticada.

¿Cómo cuidar el cabello teñido?

El cuidado del cabello teñido requiere atención constante para mantener la vitalidad y evitar los acabados mates que suman años al rostro. Los especialistas señalan que los tratamientos de hidratación profunda, los baños de gloss y el uso de productos protectores son tan esenciales como el tinte mismo para preservar el brillo.

Cuida tu cabello con estos tips (Imagen editada de Canva)

Asimismo, cuando se opta por dejar las canas al descubierto con un estilo plateado, es fundamental utilizar champús específicos que neutralicen los reflejos amarillentos y mantengan la fibra capilar bien hidratada. La clave para lucir una melena radiante a cualquier edad reside en evitar que el cabello luzca seco o castigado, apostando siempre por rutinas que aporten luminosidad, suavidad y protección duradera.