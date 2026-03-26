Haz que tu salero nunca sufra por la humedad con este pequeño truco

Cada uno de los detalles que provienen de las cocinas mexicanas se convierten en información importante. En este caso, el salero es uno de los utensilios más utilizados para darle un sabor rico y digno de buena sazón. Sin embargo, existe un problema que afecta seriamente a estos recipientes, el cual es la humedad. Por ello se recomienda este truco que es sencillo y rápido de aplicar.

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¿Cuál es el truco para evitar la humedad en el salero?

Si el salero se humedece, se convierte en un problema para ofrecer sazón a la comida. Por ello estos principios serán de mucha utilidad al momento de colocar arroz en el recipiente. Presta atención en los detalles.

Limpieza Previa - Antes de aplicar los granos de arroz en tu recipiente de sal, lava y seca perfectamente. Si no es así, el arroz no surtirá efecto.

- Antes de aplicar los granos de arroz en tu recipiente de sal, lava y seca perfectamente. Si no es así, el arroz no surtirá efecto. Proporción Ideal - No se trata de llenar mitad de arroz y mitad de sal, con unos 10 0 15 granos que se queden en el fondo… será suficiente.

No se trata de llenar mitad de arroz y mitad de sal, con unos 10 0 15 granos que se queden en el fondo… será suficiente. Tipo de Arroz - Aquí resulta relevante que coloques granos largos. Esto evita que se rompan con facilidad o que salgan por los orificios del salero.

Aquí resulta relevante que coloques granos largos. Esto evita que se rompan con facilidad o que Cambio Periódico - Cuando llegue el momento de colocar sal nueva en el recipiente, aprovecha para cambiar los granos de arroz y así se mantenga la eficiencia del procedimiento.

¿Por qué el arroz sirve para evitar humedad en el salero?

Es muy común encontrarse en casa saleros que han sido neutralizados por la humedad, lo que genera que la sal se pegue en diferentes sitios del recipiente. Este proceso se conoce como higroscopia, donde la sal absorbe y atrae la humedad del aire. Así se generan pequeños grumos que bloquean los orificios del salero.

Por eso es que los granos de arroz resultan la solución perfecta, pues tienen mayor grado de absorción que la sal, lo cual les coloca como un imán que atrae las partículas del agua. Así la sal sale sin contratiempos y sin batallar por los grumos generados por la humedad.