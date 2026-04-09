Así puedes cuidar la planta de eucalipto para que su aroma dure más tiempo

La planta de eucalipto se destaca por su intenso aroma refrescante, el cual puedes usar para decorar y aprovechar su fragancia natural. Para que dicho olor dure más tiempo, es necesario darle los cuidados necesarios para que se mantenga viva.

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Es así que te vamos a explicar cómo puedes cuidar el ejemplar en casa, las necesidades básicas que debes considerar al momento de tener dicha planta.

¿Cómo se cuida la planta de eucalipto?

Para que el aroma de la planta de eucalipto dure más tiempo, es necesario cuidar del ejemplar adecuadamente para que se mantenga viva por varios días. Realiza los siguientes pasos para su cuidado:

Riega constantemente, deja que el sustrato se seque ligeramente para nuevamente hidratar. Aproximadamente 3 a 4 veces a la semana.

Ubícalo en una habitación iluminada; preferentemente, dale 6 horas de luz solar.

En primavera y verano dale abono que sea rico en nitrógeno.

Siempre prefiere los climas cálidos; durante el invierno, ubicarlo cerca de la estufa.

En primavera elimina las ramas secas y poda para darle forma.

Dentro de las enfermedades que más sufre, está la pudrición de raíces, que suele ser por un exceso de agua o un mal drenaje, por lo que es fundamental no encharcar. Además, si observas manchas en sus hojas, puede ser por la presencia de hongos o insectos, por lo que hay que mantener una buena ventilación.

¿El eucalipto crece bien en macetas?

Entre los amantes de la jardinería, ha surgido la pregunta sobre si la planta de eucalipto es un ejemplar que podamos mantener en una maceta, debido a que puede ser un árbol. La respuesta al respecto es que fácilmente pueden crecer en una maceta sin ningún inconveniente.

Para ello se recomienda que, conforme crezca, pasarla a una maceta grande, además de mantener un crecimiento a los lados para que sea un arbusto frondoso. Siendo una gran oportunidad de cuidar al ejemplar, logrando disfrutar de su aroma y que dure más tiempo.