Los 2 mejores lugares para colocar la suculenta cebra y atraer la prosperidad

Las plantas de interior son muy populares dentro de los hogares, teniendo en cuenta que son perfectas para colocar en cualquier espacio y una de ellas es la suculenta, que se caracteriza por tener reservorio de agua en su interior, por lo que no requiere de muchos cuidados. Entre las más conocidas es la cebra, que aporta belleza y de acuerdo con el Feng Shui, estos son dos los mejores lugares para colocarla y atraer la prosperidad.

Entre las características que debemos mencionar de la suculenta cebra es que es una planta atractiva, de fácil mantenimiento que añade un toque exótico a cualquier espacio, y que se destacan por la belleza de sus hojas. Es originaria de Sudáfrica y es ideal para interiores bien iluminados, pero que se puede cultivar en exteriores en climas cálidos y sin heladas. Además de esto, suele producir flores pequeñas y tubulares de color blanco verdoso en tallos largos durante la primavera y el verano.

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Qué relación tiene el Feng Shui con la suculenta cebra

A la hora de decorar el hogar, la suculenta cebra es una de las más elegidas de todas, por la gran variedad de formas, colores y tamaños, pero que se la relaciona con el Feng Shui, esta disciplina que busca la armonía en los espacios y esta especie puede ser el cultivo perfecto para atraer la prosperidad, la armonía y la estabilidad. Por eso, es que recomendó cuáles son los dos lugares donde tienes que colocar esta planta.

Los 2 mejores lugares para colocar la suculenta cebra

De acuerdo a lo explicado por el Feng Shui, la planta suculenta cebra tiene que colocarse en el escritorio de área de estudio y es que se trata de una planta de crecimiento lento y que pueda decorar el ambiente sin ocupar tanto espacio e integrar el simbolismo relacionado con la concentración, el desarrollo y el crecimiento.

Otro de los sitios donde debe colocarse esta suculenta cebra, según la filosofía del Feng Shui es cerca de la entrada o el recibidor, ya que se interpreta como la zona por la que la energía circula desde el exterior al interior del hogar y que además representa la protección.