Los adornos de plástico no van más: así puedes decorar con piñas esta Navidad

Una de las fechas más esperadas por cientos de familias en casi todo el mundo es la llegada de la Navidad, y es que representa el momento de unión familiar, de tradición y en la que las costumbres se tienen que respetar. Entre ellos, encontramos la decoración típica navideña como es el caso del árbol de Navidad y otros adornos. Los más clásicos son los de plástico, que vienen en varios colores y que se pueden colocar en cualquier sector, pero quedaron en el olvido, ya que hay una nueva tendencia que se caracteriza por usar piñas.

No hay dudas que la decoración para Navidad es algo que nadie quiere perderse, teniendo en cuenta que le daremos un nuevo estilo a nuestro hogar, y que no sólo consiste en el armado del árbol de Navidad, sino que también en la colocación de adornos por todo el hogar y que le aportarán calidez a cualquier espacio.

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Ventajas de los adornos de plástico en Navidad

Los adornos de plástico son un clásico en la decoración de Navidad, y tienen una gran cantidad de ventajas, como el hecho que son muy resistentes, son prácticos; brindan mayor seguridad; mantienen el brillo, el color y los acabados y son más fáciles para manipular y manejar. Sin embargo, pese a estas ventajas, quedarán en el olvido para este 2026, porque la nueva tendencia indica decorar con piñas.

Cómo decorar la casa para Navidad con piñas

Para esta Navidad, una de las grandes propuestas para decorar el hogar sin recurrir a los clásicos adornos de plástico es utilizando piñas, y es que se trata de un objeto natural, sostenible y artesanal que no puede faltar; ya que tiene acabados imperfectos y texturas reales; donde no sólo lograrán una atmósfera acogedora, sino que aromatizarán el ambiente. En el caso del árbol de Navidad, podrás intercalar las piñas con las bolas de plástico utilizando cintas de yute y darles un efecto nevado.

Por otro lado, lo que no puede faltar en la decoración navideña es el centro de mesa y por eso, para decorarlo con piñas y darle un toque más estético y acogedor, debes elegir una bandeja o tabla de madera, distribuir las piñas más grandes, intercálalas con velas y luego rellenar los huecos con ramas frescas de abeto o pino; y para finalizar, añadir el color a tu gusto.