Así puedes decorar tus paredes sin gastar mucho dinero

Sin dudas, las paredes vacías necesitan alguna decoración que les dé un poco de vida. Los diseñadores manifiestan que en la actualidad se utiliza mucho la decoración vertical para que luzcan elegantes.

Afortunadamente no hace falta que gastes mucho dinero para que puedas rediseñar las paredes de tus espacios. Las soluciones tienen que ser ligeras, modulables y que le den un toque personal. Es importante que las elecciones sean estratégicas.

¿Cómo decorar las paredes de tu casa?

Marcos ligeros

La primera de las ideas que recomiendan es la de utilizar marcos ligeros y láminas intercambiables. Así es que vas a poder renovar el espacio las veces que lo necesitas, sin invertir mucho. Otro beneficio es que se adapta a cualquier estilo.

Estanterías finas

Aquí nos encontramos con las estanterías finas que no solo ayudan a decorar, sino que también son funcionales. Allí puedes colocar libros, pequeñas plantas o piezas de cerámica que convierten la pared en un elemento vivo, lejos de la rigidez del cuadro tradicional.

Esto es decorativo y funcional.|Pinterest

Textiles colgados

Los diseñadores están utilizando mucho los textiles para decorar. Así es que se utilizan tapices, alfombras colgadas o incluso pañuelos grandes aportan textura y calidez. Es una gran opción para los interiores que son relajados.

Fotografías enmarcadas

Si lo que quieres es darle un toque personal puedes utilizar las composiciones con fotografías propias. Lo importante es mantener cierta coherencia visual, ya sea en los tonos o en los marcos, para evitar ese efecto caótico que tanto se teme.

Pequeños detalles

Por último, tenemos esta idea que consta de agregar detalles que pueden ser espejos, objetos colgantes o incluso iluminación puntual. La conciencia a la hora de elegir es importante para romper la monotonía, pero no llenar por llenar.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Sin dudas, estas son grandes ideas para que puedas darle vida a tus paredes y con mucha personalidad. Además, no necesitarás invertir grandes sumas de dinero para lograr el objetivo.